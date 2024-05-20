Константин Зырянов рассказал о своих обязанностях в «Зените»

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал, как выполняет свои обязанности.

Зырянов был назначен на должность 7 марта. Он следит за футболистами, арендованными у «Зенита», и взаимодействует с клубами-арендаторами.

«Я на связи со всеми игроками, которых «Зенит» отдал в аренду. Позвонил, познакомился, сказал, что по любым вопросам они могут ко мне обращаться. Узнаю, конечно, и какие у них есть проблемы. Понятно, что некоторые вещи они могут решить через агентов. Но бывают моменты, что представителям игроков некорректно звонить руководству или в тренерский штаб», – приводит слова Зырянова «Чемпионат».

Зырянов посетовал на то, что его должность для многих еще непривычная, поэтому футболисты редко обращаются к нему за помощью.

До «Зенита» Зырянов работал тренером «Черноморца». Он вывел клуб из Второй в Первую лигу. В ноябре 2023 года он был уволен из новороссийского клуба из-за того, что команда шла на 15-м месте в Первой лиге.

Зырянов отмечал, что зимой ему поступило несколько предложений, но ему не удалось ни с кем договориться из-за «независящих от него обстоятельств».

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