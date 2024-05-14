Радимов не считает день, когда «Зенит» завоевал Кубок УЕФА, самым счастливым в карьере

Бывший футболист петербургского « Зенита » Владислав Радимов заявил «Матч ТВ», что не считает день, когда «сине‑бело‑голубые» завоевали Кубок УЕФА, самым счастливым в профессиональной карьере.

«Зенит» в финале турнира обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0, игра состоялась 14 мая 2008 года в Манчестере.

— Точно не назову этот день самым счастливым в футбольной карьере. Он просто хороший.

— А какой тогда самый счастливый?

— Наверное, любой, когда я занимался футболом. Выделять какой‑то один день не могу. Тогда в Манчестере была хорошая победа над «Рейнджерс», хорошее настроение. И вам, и нам есть о чем вспомнить.

— Кого бы вы спустя время назвали главным героем матча? Официально им считается Андрей Аршавин.

— Слушайте, уже 16 лет прошло. Мне уже трудно ответить на этот вопрос, — сказал Радимов «Матч ТВ».

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