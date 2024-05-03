Радимов: «Дома «Зениту» будет легче. Для ЦСКА Кубок России — основной трофей»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о первом матче финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (1:1).

«Зенит» произвел ротацию в этом матче, дал отдохнуть лидерам. Домашний матч им будет намного легче играть. У ЦСКА практически не осталось шансов на медали, поэтому Кубок России — это основной трофей, за который они могут побороться», — сказал Радимов «Матч ТВ».

Игра прошла в Москве. Голами отметились форвард армейцев Антон Заболотный и полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин. Ответная встреча состоится 15 мая в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало —в 20.45 мск. В таблице чемпионата России «Зенит» с 50 очками занимает первое место. ЦСКА находится на восьмой строчке, набрав 38 очков.

Источник