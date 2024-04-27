🤨 «Абсолютный бред. Шумиху раздули люди недалекого ума!» Быстров - о возможном деле комитета по этике против Безрукова

Экс-футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал намерение комитета по этике рассмотреть поведение полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова после матча 21-го тура РПЛ против «Зенита» (2:0).

«Люди, которые раздули шумиху - недалекого ума! Потому что это совершенно безобидный комментарий человека, который только что победил лидера чемпионата России и понимал, что «Рубин» слабее. И только за счет самоотдачи и выкладки на сто процентов им удалось добиться результата.

То, что он подошел в хорошем настроении и весело отвечал, интересно смотрелось. А то, что из этого раздули шумиху... Радимов уже как-то их назвал... Видимо, кто-то еще с того времени остался в этих комитетах. Там нечего рассматривать. Это абсолютный бред. Тогда по их логике нужно каждого дисквалифицировать, если что-то кому-то не понравилось.

Например, можно дисквалифицировать на пару месяцев тех, кто после 22:00 не находится дома. Так можно убить окончательно всю интригу и интерес к футболу», - уверен Быстров.

Напомним, после игры с «Зенитом» Безруков пошутил, что ждет на карту финансовое вознаграждение от «Краснодара» за победу над их конкурентом по таблице в РПЛ.

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