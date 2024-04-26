Денис Угаров считает, что «Зенит» не упустит чемпионский титул

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Виктории Охапкиной появление интриги в чемпионской гонке в РПЛ.

После 25 туров «Зенит» лидирует с 50 очками, на втором месте идет «Краснодар» (49), а на третьем – «Динамо» (44).

– После вчерашней игры интрига возродилась. Потому что теперь одно очко разницы. До вчерашнего дня ее не было. Появился шанс занять первое место впервые в истории у футбольного клуба «Краснодар», – сказал Угаров.

– Семак сказал, что у «Зенита» больше нет права на ошибку. Такое давление не скажется негативно на бразильцев из питерской команды? – Он находится каждый день с командой, видит футболистов, с ними общается, поэтому делает какой-то вывод и так говорит. А то, что скажу я или то, что скажете вы – это все слова, которые не имеют никакой основы. Мы же говорим все, что угодно, но все-таки, наверное, надо как-то больше доверять главному тренеру. Обсуждать что-то, не зная ситуации, я думаю, что это неправильно.

– Ваш прогноз: «Зенит» упустит титул или нет? – Нет, не уступит.

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