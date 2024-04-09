«Это самый очевидный сценарий»: Николай Заболотный рассказал, что переход в «Спартак» не был местью «Зениту»

Голкипер «Сочи» Николай Заболотный рассказал, почему перешел в «Спартак».

33-летний вратарь является воспитанником «Зенита», прошел путь от академии до второй команды. В январе 2010 года Заболотный перешел в «Спартак» - 2 в статусе свободного агента.

«Я предполагал, что это самый очевидный сценарий. Родной клуб не предложил мне контракт, руки были развязаны. Это не было местью. Или чем-то ещё. «Спартак» предложил хорошие условия, это большой клуб. Мы с агентом посчитали, что это правильный шаг для карьеры», - приводит слова Заболотного «Чемпионат».

За основную команду «Спартака» Заболотный выступал с 2011 по 1012 год. За это время голкипер провел семь матчей (584 минуты) за красно-белых, из них три сыграл на ноль, в остальных пропустил восемь мячей.

В нынешнем сезоне за «Сочи» Заболотный сыграл 18 матчей и пропустил 28 мячей.

После 22 туров «Сочи» занимает последние место 16 место в РПЛ с 15 очками. На 12-м спасительном место расположился «Ахмат» (20 очков).

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