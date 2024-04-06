Экс‑футболист «Зенита» считает, что Педро по потенциалу превосходит Малкома

Бывший футболист «Зенита» Андрей Николаев считает, что потенциалу нападающий «сине‑бело‑голубых» Педро превосходит экс‑игрока команды Малкома.

В среду «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1 в первом полуфинальном матче Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, 18‑летний Педро отметился дублем.

— В первом тайме у «Зенита» вышли семь новых человек, которые поначалу даже не знали, куда бежать. А когда на поле появились в итоге основные футболисты, сразу с исходом матча все стало ясно.

— Зачем Семак стал экспериментировать с составом в принципиальном матче?

— Думаю, после прошлого матча, кода Абаскаль неожиданно начал играть от обороны, Семак решил в этот раз в первом тайме посмотреть, что в этот раз предложит главный тренер «Спартака». Красно‑белые пошли вперед, потому что других вариантов против полуосновного состава «Зенита» абсолютно не было. Но ничего особенного спартаковцы не показали. По сути, кроме неправильно забитого гола Угальде, я ничего не вспомню. И это печально.

— Педро сам по себе так хорош, или этот «Спартак» не смог ему ничего противопоставить?

— На самом деле, это очень перспективный футболист, уже на сборах было видно, что он сильный, что он может и не боится в своем возрасте принимать решения, идти в обыгрыш. И у него это получается. И чем больше будет получаться, тем больше у него будет уверенности. По потенциалу Педро, я считаю, намного сильнее, чем Малком, — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

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