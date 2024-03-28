Семак рассказал о состоянии Мостового после травмы, полученной Андреем в сборной

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков после паузы на матчи сборных.

«Андрей Мостовой тренируется почти в полном объеме, будет готов к игре. Что касается игроков сборных, то Кассьерра, Алип и Эракович вернулись совсем недавно, поэтому пока сложно сказать — состояние у всех разное, кто-то играл больше, кто-то — меньше.

Посмотрим, проанализируем — у нас есть немного времени на то, чтобы разобраться, кто в каком состоянии вернулся. Непосредственно перед матчем примем решение о том, кто будет играть», – цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Мостовой получил травму, когда находился в расположении сборной России. Из-за повреждения полузащитник не смог принять участие в товарищеском матче против Сербии (4:0) и досрочно вернулся в Санкт-Петербург.

Контракт футболиста с «Зенитом» действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 3,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник поучаствовал в 18 матчах «Зенита», забил три гола и отдал одну голевую передачу. После 20 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 40 очками. Вторым идет «Краснодар» с 39 очками.

В следующем матче чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Крыльев Советов». Игра состоится 30 марта. Начало встречи – 14:00 по московскому времени.

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