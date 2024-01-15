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Баранник считает, что Тикнизян может побороться с Сантосом за место в основе «Зенита»

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Дмитрий Баранник
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Дмитрий Баранник, бывший спортивный директор «Локомотива» и тренер-селекционер «Зенита», поделился своим мнением с корреспондентом «Спорта День за Днем» Матвеем Макаренко о возможном трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в питерский клуб. Журналист-инсайдер Иван Карпов написал, что трансфер Тикнизяна составит 8 млн евро. В нынешнем сезоне Тикнизян провел 23 матча, забил 8 голов и сделал 5 ассистов. – Никак к этой информации не отношусь. А чем вообще занимается академия «Зенита»? Сейчас же и так есть левый защитник, один из лучших в команде вообще футболистов (Дуглас Сантос – «Спорт День за Днем»). Мы же усиливаем позицию другим футболистом. Не можем найти амбициозного молодого парня из своей академии, – считает Баранник.

– Сможет ли Тикнизян побороться за место в основе с Дугласом Сантосом? – Может. Он – хороший и добротный игрок. Побороться может любой человек. А вот выиграть конкуренцию – это куда сложнее. – Видите ли вы Тикнизяна в роли левого вингера? Превосходит ли он Мостового на этой позиции? – Да там у них на этой позиции много кто сыграть сможет. Тот же самый Клаудиньо. У них много вариантов. Да и Тикнизян туда может подойти.

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2 комментария
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Я думаю, что он не будет слева в обороне играть, а будет или выше, или справа. Сантос, я думаю, до конца контракта отыграет в Зените. Помимо одно из главных диспетчеров команды, у него очень важная роль в качестве дядьки для молодых бразильцев. Так что пока Зенит делает на них упор, Сантос будет продолжать играть. Да и мне кажется, что Дуглас очень благодарен Зениту, потому что его вытащили из Гамбурга, который так во второй Бундеслиге и играет.
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