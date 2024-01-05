«Только если ради денег это делать»: Валерий Кечинов высказался о трансфере Ахметова в «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный трансфер Ильзата Ахметова из «Краснодара» в петербургский «Зенит».

«Мне кажется, Ахметов в «Краснодаре» неплохо выглядел. Понятно, что он не будет играть в «Зените». Мы наблюдали карьеру Бакаева в «Зените». И где он сейчас? А он, на мой взгляд, гораздо сильнее Ахметова. И потом, в «Краснодаре» Ахметов играет, а если перейдет в «Зенит», будет сидеть на скамейке. Только если ради денег это делать», – цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» уже подписал двух игроков в нынешнее трансферное окно. Команду из города на Неве пополнили защитник Нино и атакующий хавбек Педро Энрике.

Ахметов сыграл за «Краснодар» в 21-м матче нынешнего сезона, в которых забил три гола и сделал два результативных паса. Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 миллиона евро.

«Краснодар» лидирует после 18 туров РПЛ с 38 очками, «Зенит» – второй с 36 очками в активе.

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