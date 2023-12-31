«Думаю, его не забывают». Агент Азмуна заявил об отсутствии предложений из РПЛ

Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы нападающего «Байера» Сердара Азмуна, высказался об отсутствии предметного интереса к своему клиенту со стороны российских клубов. С августа 2023 иранец выступает за «Рому» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 10 млн евро. В составе римского клуба Азмун провел 13 матчей и забил 1 гол.

«У Сердара в Риме всё хорошо, хотя, конечно, чуть больше игрового времени всегда приветствуется. На данный момент нам ничего не известно о конкретном интересе к Азмуну из России. По крайней мере, информация об этом пока не дошла до нас. Тем не менее, я думаю, что российские клубы не забывают про Сердара», — цитирует Дурна «РБ Спорт».

Большую часть своей карьеры Азмун провел в РПЛ. Иранец выступал за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», в составе которого завоевал 7 трофеев, включая 4 чемпионских титула. В январе 2022 года Азмун перешел из «Зенита» в «Байер». Контракт 29-летнего форварда с леверкузенским клубом рассчитан до 2027 года.

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