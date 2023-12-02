Александр Канищев считает, что Кругового в «Зените» заменит только бразилец

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о возможном уходе защитника Данила Кругового из петербургского клуба.

«С Круговым было бы логично продлить контракт, лучше игроков на его позиции мало в российском чемпионате. Только если на его место привезти кого-нибудь из Бразилии»,– приводит слова Канищева «Чемпионат».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кругового в 2,5 млн евро. Его контракт с «Зенитом» истекает в июне 2024 года. Накануне 25-летний защитник заявил, что уже получал предложение о пролонгации соглашения, однако оно его не устроило. Зимой стороны вернутся к переговорам.

В минувшее летнее трансферное окно сообщалось об интересе к Круговому со стороны турецких клубов. По данным «Спорт-Экспресса», «Фатих Карагюмрюк» был готов предложить защитник годичную аренду.

В нынешнем сезоне Круговой провел в составе «Зенита» 16 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

После 16 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 33 очками. В 17-м туре сине-бело-голубым предстоит сыграть на выезде с «Локомотивом». Встреча пройдет 3 декабря в Москве и начнется в 16:30 по московскому времени.

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