Максим Рудаков может продолжить карьеру в Европе. Недавно российский вратарь покинул финскую «Хонку»

Российский вратарь, воспитанник «Зенита» Максим Рудаков может продолжить карьеру в одном из клубов Греции, Швеции или Норвегии, сообщил «Чемпионат».

27-летний голкипер объявил об уходе из финского клуба «Хонка», поскольку завершилось арендное соглашение. В команды Рудакова выступал с начала 2022 года.

В сезоне-2023 «Хонка» заняла пятое место в чемпионате Финляндии. Команда не смогла пробиться в фиал плей-офф за право участвовать в Лиге конференции.

В чемпионате Финляндии Рудаков сыграл в 29 матчей, в которых 11 раз отстоял ворота «на ноль» и пропустил 24 гола. Из-за финансовых трудностей «Хонка» не смогла получить лицензию для продолжения участия в профессиональных турнирах и объявила себя банкротом.

Права на Рудакова до лета 2024 года принадлежат «Ростову». В ней он начал выступать в 2020 году. По информации «Чемпионата», на вратаря обратили внимание европейские клубы, поскольку футболист хорошо проявил себя в чемпионате Финляндии.

Рудаков начал карьеру в «Зените» в 2016 году. Он также выступал в «дубле» питерской команды и в финского ХИКе.

Портал Transfermakt оценивает Рудакова в 450 тысяч евро.

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