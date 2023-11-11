«Я бы отдал предпочтение паре Дзюба - Азмун». Александр Горшков считает, что раньше нападение «Зенита» было сильнее

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков оценил итоги первого круга РПЛ.

«Разочаровало, что «Зенит» выступает нестабильно. В отличие от прошлых сезонов, когда команда сразу занимала лидирующие позиции. В этом чемпионате уже совершили довольно много осечек, что позволило «Краснодару» взять лидерство в таблице. Было непривычно.

Самый ли это провальный сезон для «Зенита» в эпоху Семака? Какие-то нюансы были и по ходу прошлых сезонов. Но наверное, если брать несколько последних лет, то все было более стабильно и уверенно. В этом сезоне все-таки много неожиданных и ненужных потерь.

Кого бы я выбрал как пару форвардов на сезон: игравших в «Зените» раньше Дзюбу и Азмуна или нынешних нападающих Сергеева и Кассьерру? Пара Кассьерра - Сергеев еще не так много играет вместе. К тому же, они не всегда вдвоем находятся на поле. Поэтому на сегодняшний день, наверное, я бы отдал предпочтение паре нападающих Дзюба - Азмун, в их лучшие зенитовские времена. Когда они успешно и продуктивно взаимодействовали между собой. Но у сегодняшних форвардов «Зенита» тоже есть все перспективы себя проявить», - заявил Горшков.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Идущий на 2-м месте «Зенит» отстает на 2 очка.

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