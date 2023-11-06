🙅 «Я больше человек, который переживает эмоции в себе». Сергей Семак признался, что не согласился бы возглавить медиакоманду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он относится к медиаклубу «Чисто Питер»

«Они играют первый год, неплохо смотрятся, но есть куда стремиться. В целом хорошо, что у Петербурга появилась медийная команда. У всех есть, а у нас нет, это неправильно.

Тренировал бы медиакоманду? Думаю, что нет. Не подхожу на эту роль. Я больше человек, который переживает эмоции в себе. А зрители любят их видеть. Думаю, не подойду.

Трансфер медиаигрока в «Зенит»? Радимова? Пожалуйста, всегда рады, нам такие люди нужны. По поводу игроков... Почему нет? Но нужно понимать, что перепрыгнуть несколько уровней возможно, однако очень сложно», - признался наставник петербуржцев.

Напомним, что на данный момент медиакоманду «Чисто Питер» возглавляет бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов.

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