Владимир Игнатьев объяснил, почему положительно смотрит на возможный трансфер Мостового в европейский клуб

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на новость об интересе французского клуба к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

«Если к Мостовому есть интерес клубов, то, значит, он заслуживает особого внимания и отношения к себе как футболиста. Но пока я его вижу в нашем чемпионате и ничего в этом плохого нет. Оценим его как Александра Головина, если Мостовой пересечёт границу и подпишет контракт. В отъезде нет ничего зазорного. Я сторонник, чтобы наши лучшие люди ехали и расширяли свои возможности», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

Мостовой выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне 26-летний полузащитник принял участие в 11 играх «Зенита» и забил один гол.

Об интересе французского клуба рассказал сам Андрей Мостовой.

После 15 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 30 очками. Лидирует «Краснодар» с 32 очками. В следующем матче чемпионата России сине-бело-голубые примут на своем поле «Сочи». Игра состоится 25 ноября. Начало встречи – 15:15 по московскому времени.

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