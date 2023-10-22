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«Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!». Михаил Боярский уверен в Сергее Богдановиче

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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на промежуточное первое место сине-бело-голубых в турнирной таблице РПЛ.

«Я бескомпромиссно верю в то, что «Зенит» снова займет главенствующее место. 11 ноября против «Краснодара» у нас есть все шансы, чтобы это доказать. Семак будет становиться чемпионом до столетия клуба!» - заявил Боярский.

«Зенит» победил «Балтику» в гостевом матче 14-го тура РПЛ со счетом 2:0.

У питерцев 29 очков и первое место в РПЛ. В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Краснодар».

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