«Бразильцам сказали выучить сто слов»: Алип рассказал, как у легионеров «Зенита» обстоят дела с русским языком

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал о взаимодействии с партнерами по команде.

«На каком языке общаюсь с партнерами по обороне? На ломаном английском (смеется). Знаю те слова и термины, которые могут пригодиться на поле. А еще перед началом сезона бразильцам сказали выучить сто слов по-русски. Дуглас более-­менее уже знает язык, Родригао понемногу подтягивается. Эракович тоже хорошо понимает русский. Так что все довольно легко», — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

Сейчас в «Зените» выступают 8 бразильцев: защитники Роберт Ренан, Марио Фернандес, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Ду Кейрос и Густаво Мантуан. У Фернандеса и Клаудиньо есть российское гражданство. Алип выступает за «Зенит» с 2022 года. В нынешнем сезоне 23-летний футболист сборной Казахстана сыграл в 16 матчах во всех турнирах, на его счету нет результативных действий. Контракт Алипа с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2025 года. В субботу, 28 октября, «Зенит» на «Газпром Арене» примет грозненский «Ахмат». Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги начнется в 19:00 по московскому времени.

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