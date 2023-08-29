Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Алексеем Михайловым прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к игроку португальской «Браги» Альваро Джало. По словам комментатора Bola na Rede TV Луиша Пинту Коэльо в подкасте Lei do Mercado, «Брага» может получить от «Зенита» предложение в 20 миллионов евро за испанского нападающего.

«Зенит» заинтересован в приобретении Джало? Это слухи», – сказал Медведев.

Альваро Джало принадлежит «Браге» с 2017 года. Наступивший сезон-2023/24 стал для него вторым в составе основной команды клуба. В прошлом сезоне Джало забил пять мячей и отдал шесть голевых передач в 41 матче. В этом сезоне игрок уже забил три гола в квалификации Лиги чемпионов. Действующий контракт Джало с «Брагой» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера в 2,5 млн евро.

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