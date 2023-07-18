Все о Зените
Блог

Сообщается, что трансфер Эраковича может повлиять на будущее Чистякова в «Зените»

Страхиня Эракович Страхиня Эракович
Клубы Клубы
Дмитрий Чистяков Дмитрий Чистяков
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Зенит Зенит
Футбол Футбол

«Зенит» рассмотрит вариант трансфера защитника Дмитрия Чистякова, сообщает «РБ Спорт». По информации источника, такой вариант возможен, если в команде останется защитник Страхиня Эракович. О переходе 22-летнего серба петербуржцы объявили сегодня. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил Sport24, что Эраковича в аренду петербургский клуб отдавать не собирается. В конце мая была информация, что Чистяков может перейти в «Локомотив».

Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. За петербургский клуб 29-летний россиянин выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне Дмитрий провел 2 полных матча за «Зенит», результативными действиями не отметился.

Всего за сине-бело-голубых Чистяков сыграл в 75 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 млн евро.

Источник

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий