«Зенит» рассмотрит вариант трансфера защитника Дмитрия Чистякова, сообщает «РБ Спорт». По информации источника, такой вариант возможен, если в команде останется защитник Страхиня Эракович. О переходе 22-летнего серба петербуржцы объявили сегодня. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил Sport24, что Эраковича в аренду петербургский клуб отдавать не собирается. В конце мая была информация, что Чистяков может перейти в «Локомотив».

Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. За петербургский клуб 29-летний россиянин выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне Дмитрий провел 2 полных матча за «Зенит», результативными действиями не отметился.

Всего за сине-бело-голубых Чистяков сыграл в 75 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 2,5 млн евро.

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