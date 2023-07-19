Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров рассказал корреспонденту «Спорта День за Днем» Матвею Макаренко, что питерскому клубу стоит отпустить бразильского полузащитника Клаудиньо, если он хочет перейти во «Фламенго».

18 июля директор бразильского клуба Бруно Шпиндель рассказал издания Trivela, что клубы ведут переговоры по Клаудиньо. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года. – Все зависит от Клаудиньо. Если он хочет уйти, то зачем «Зениту» его держать? А если все-таки хочет оставаться, то пусть остается. Если у него есть желание играть во «Фламенго», то надо отпускать. Если «Зенит» будет его удерживать, то толку от этого футболиста не будет, – считает Угаров. – Сможет ли «Зенит» без Клаудиньо завоевать все трофеи в этом сезоне? – Многие уходили из «Зенита»: Халк, Витсель, Данни. А команда все равно становилась чемпионом. Поэтому я не вижу никаких сложностей в его уходе. Да и наверняка у «Зенита» уже есть вариант о покупке нового игрока, если уйдет Клаудиньо. – Журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» может подписать Хорхе Карраскаля из ЦСКА в случае продажи Клаудиньо. – Это разговоры в пользу бедных. Также можно и сказать о том, что «Зенит» хочет купить Месси. Даже мысли о таком трансфере Карраскаля нет. Не знаю, зачем обсуждать этот слух? Это глупости. Пусть журналист предоставит доказательства, откуда он взял такую информацию.

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