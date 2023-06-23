Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром Юдаевым поделился мнением о будущем голкипера Даниила Одоевского в петербургском клубе.

К новому сезоне в «Зените» готовятся четыре вратаря: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Никита Гойло и Одоевский.

– Даня исключительно одаренный и способный. И шло у него все гладко, но потом что-то сломалось, на мой взгляд. Там, может быть, были и травмы, может быть стало не очень серьезное отношение к карьере.

На мой взгляд, ему сейчас надо сделать перезагрузку. В этом плане перед ним есть хороший пример – это Миша Кержаков, который себя готовит суперпрофессионально. И даже были периоды, когда он не играл – он всегда был готов выйти. Когда ему давали шанс – он всегда выходил.

Думаю, Семак не списывает Одоевского и доверяет ему. Во всяком случае, я не слышал, чтобы «Зенит» занимался поисками какого-то вратаря.

– Одоевского рано списывать? – Данные у Одоевского данные как были, так они и есть. Они никуда не деваются. Возможно, здесь вопрос в характере.

Вообще он парень, на мой взгляд, самолюбивый, очень уверенный в себе, не мандражист. И это очень важно. Я ему могу только пожелать, чтобы он прошел эти моменты и восстановился. Я предполагал, что это в перспективе игрок основного состава и на достаточно долгие времена.

Карьера, особенно вратарская, складывается из многих моментов. Тут очень важно и здоровье. Что-то у него многовато стало повреждений, чего раньше, кстати, не было. Второй момент – характер. Для любого игрока эта важно, но для вратаря – необходимость. Потерять в перспективе такого голкипера, конечно, очень не хотелось бы и надеюсь, что это не произойдет.

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