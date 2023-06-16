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Александр Ерохин рассказал, как «Зениту» поможет участие в Кубке PARI Премьер

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Александр Ерохин Александр Ерохин
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Спорт День За Днем» Алексею Михайлову высказался о предстоящем международном товарищеском турнире Кубок PARI Премьер, который пройдет с 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что такой турнир удастся организовать в Санкт-Петербурге. Международные матчи для нас сейчас в дефиците. То, что у нас пройдет такой турнир, думаю, будет очень интересно и болельщикам, и нам самим – сыграть с сильными командами. Для подготовки к матчам за Суперкубок и в чемпионате России – это очень важно. Думаю, что в плане подготовки и эмоций этот турнир сыграет очень хорошую, большую роль», – сказал Ерохин.

Соперниками «Зенита» по Кубку PARI Премьер станут «Нефтчи» (Азербайджан), «Црвена Звезда» (Сербия) и «Фенербахче» (Турция).  1 июля петербуржцы сыграют с азербайджанской командой, 4 июля – против сербской, а 9 июля – с турецкой. Все три матча пройдут на «Газпром-Арене». Для прохода на матч Fan ID не потребуется.

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