Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением об игре вратаря петербургского клуба Михаила Кержакова.

«Кержаков – если не сильнейший, все же, есть Акинфеев, то один из сильнейших вратарей РПЛ. И когда некоторые говорят о том, что у «Зенита» есть проблемы с вратарем, то мне хочется спросить – а какая проблема? Кержаков – очень надежный вратарь, набравший большой опыт. Он играет с минимумом ошибок», – приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Рапопорт отметил, что Кержаков превратился в надежного вратаря, который в последние годы смог прибавить – например, стал играть лучше на выходе. Также Рапопорт заявил, что главный тренер «Зенита» стал доверять Кержакову, дает ему постоянно играть и не заменяет.

Кержаков всю карьеру провел в «Зените», а на правах аренды также выступал за «Оренбург», «Анжи», «Волгу», «Аланию». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний спортсмен принял участие в 21 матче, которых пропустил 11 голов. Вместе с петербургским клубом голкипер четыре раза становился чемпионом России, два раза завоевывал Кубок страны и пять раз Суперкубок России.

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