Все о Зените
Блог

Борис Рапопорт назвал Кержакова одним из сильнейших вратарей РПЛ

Борис Рапопорт
Михаил Кержаков Михаил Кержаков
Клубы Клубы
Зенит Зенит
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Футбол Футбол

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился мнением об игре вратаря петербургского клуба Михаила Кержакова.

«Кержаков – если не сильнейший, все же, есть Акинфеев, то один из сильнейших вратарей РПЛ. И когда некоторые говорят о том, что у «Зенита» есть проблемы с вратарем, то мне хочется спросить – а какая проблема? Кержаков – очень надежный вратарь, набравший большой опыт. Он играет с минимумом ошибок», – приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

Кержаков рассказал, как зенитовцы примут Кокорина после колонии | Телеканал Санкт-Петербург

Рапопорт отметил, что Кержаков превратился в надежного вратаря, который в последние годы смог прибавить – например, стал играть лучше на выходе. Также Рапопорт заявил, что главный тренер «Зенита» стал доверять Кержакову, дает ему постоянно играть и не заменяет.

Кержаков всю карьеру провел в «Зените», а на правах аренды также выступал за «Оренбург», «Анжи», «Волгу», «Аланию». В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 36-летний спортсмен принял участие в 21 матче, которых пропустил 11 голов. Вместе с петербургским клубом голкипер четыре раза становился чемпионом России, два раза завоевывал Кубок страны и пять раз Суперкубок России.

Источник

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любовь Мелехова
В этом сезоне Кержаков провел 24 матча, из которых 14 сухие. Неплохая статистика.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий