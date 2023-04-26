Футбольный комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказал мнение, когда «Зенит» станет чемпионом России.

«За сколько туров до конца «Зенит» станет чемпионом? Пусть и публично об этом никто не говорит, но думаю, что «Зенит» очень хочет приурочить это все к матчу со «Спартаком». При наличии Fan ID все равно будет 40-50 тысяч. Если чемпионство будет в матче с «Краснодаром», это тоже взбудоражит болельщиков, но со «Спартаком» это прям совсем красиво, как будто по сценарию написано», – приводит слова Генича «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице с 58 очками. Ближайший преследователь «Ростов» имеет в своем активе 49 очков. «Спартак» располагается на 3-й строчке с 48 очками.

Матч 26-го тура «Зенит» – «Спартак» пройдет 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи – 18:00 по московскому времени.

В сезоне 2022/2023 по итогам 10 первых туров «Зенит» показал лучший старт в истории чемпионата — 26 очков (повторение своего результата в сезоне 2014/2015, а также «Локомотива» в 2002 году и ЦСКА в сезоне 2015/2016) при разнице мячей +26 (лучший результат).

На протяжении последних четырех лет «Зенит» становился чемпионом России.

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