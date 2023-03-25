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Странное поведение. Игрок «Фенербахче» попросил заменить Бакаева во время стычки с капитаном турков

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Зелимхан Бакаев Зелимхан Бакаев
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Сердар Дурсун
Футбол Футбол

На 51 минуте матча «Зенита» и «Фенербахче» произошла стычка между Зелимханом Бакаевым и капитаном соперников. Подключились партнеры, поэтому до более грубого развития ситуации дело не дошло.

Тем не менее, споры болельщиков вызвало поведение Сердара Дурсуна: он жестом попросил штаб петербуржцев заменить Бакаева.

«Их капитан говорил какие-то некрасивые слова Ерохину, а я за него заступился – сказал, что нужно успокоиться, что это футбол. И после этого мы всю игру с ним бегали – он меня немного провоцировал.

Почему судья так много свистел? Не знаю, я не люблю говорить на эту тему, давайте оставим это», – сказал Бакаев после матча.

4 комментария

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Любовь Мелехова
Ответ Deca
Поведение болельщиков на стадионе странное. Такой гул и свист поднимаюли когда мяч попадал к нашим, будто это не товарищеская игра, и играют они с Сирией
Турки всегда нашими врагами были. Вспомните, сколько войн с ними было за триста лет. И сейчас они нам не товарищи.
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Deca
Ответ Виктор
Тем более, что матч благотворительный.
Так да, и уж если капнуть, то Россия помощь их стране оказывала больше чем кто-либо, в ликвидации последствий этого землетрясения.
0
0
0
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Виктор
Ответ Deca
Поведение болельщиков на стадионе странное. Такой гул и свист поднимаюли когда мяч попадал к нашим, будто это не товарищеская игра, и играют они с Сирией
Тем более, что матч благотворительный.
+2
0
+2
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Deca
Поведение болельщиков на стадионе странное. Такой гул и свист поднимаюли когда мяч попадал к нашим, будто это не товарищеская игра, и играют они с Сирией
+3
0
+3
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