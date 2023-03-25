На 51 минуте матча «Зенита» и «Фенербахче» произошла стычка между Зелимханом Бакаевым и капитаном соперников. Подключились партнеры, поэтому до более грубого развития ситуации дело не дошло.

Тем не менее, споры болельщиков вызвало поведение Сердара Дурсуна: он жестом попросил штаб петербуржцев заменить Бакаева.

«Их капитан говорил какие-то некрасивые слова Ерохину, а я за него заступился – сказал, что нужно успокоиться, что это футбол. И после этого мы всю игру с ним бегали – он меня немного провоцировал.

Почему судья так много свистел? Не знаю, я не люблю говорить на эту тему, давайте оставим это», – сказал Бакаев после матча.