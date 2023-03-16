Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем важен товарищеский матч против «Фенербахче».

Игра пройдет 23 марта в Стамбуле и начнется в 19:00 по московскому времени. Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

«Будет очень интересно посмотреть, как мы сейчас выглядим на фоне «Фенербахче». Но еще важен аспект сотрудничества и игр на международном уровне. Для нас каждая игра против хорошего клуба очень важна. Плюс есть возможность хоть каким‑то образом помочь людям, пострадавшим от землетрясения. Конечно, это хорошее, доброе и полезное дело», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

После 24 туров «Фенербахче» с 54 очками занимает второе место в чемпионате Турции. Отставание от лидера «Галатасарая» – шесть очков (у «Фенербахче» есть матч в запасе).

В Лиге Европы «Фенербахче» дошел до 1/8 финала, где уступил «Севильи» (1:2 – по сумме двух матчей).

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в РПЛ. Отрыв от ближайшего преследователя «Спартака» – семь очков.

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