Футболисты и тренеры «Зенита» вместе со своими вторыми половинками приняли участие в парной фотосессии, приуроченной к Международному женскому дню.

В фотосессии приняли участие: Юрий и Юлия Жевновы, Вильмар и Эмили Барриос, Матео и Маргарита Кассьерра, Дмитрий и Марика Чистяковы, Александр Низелик и Мария Бурова, Алексей и Марина Сутормины, Александр и Вероника Ерохины, а также Анатолий Тимощук и Анастасия Климова.

Результатом «Зенит» поделился в соцсетях.

Основу образа пар составила новая игровая форма «Зенита», что подчеркивает ее универсальный стиль – белые и лазурные футболки могут занять достойное место в гардеробе любого желающего, легко сочетаясь с повседневной одеждой. Сине-бело-голубые презентовали новую форму на вторую часть сезона 3 марта, а уже на следующий день вышли в ней на матч 18-го тура РПЛ против «Пари Нижний Новгород» (3:0).

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