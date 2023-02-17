Михаил Кержаков признался, что до последнего тура Кубка России не понимал формат турнира

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков признался, что долго не понимал формат Кубка России.

«Перед последним туром в Кубке разобрался в этой сетке, на самом деле вообще не понимал, как там и что. Потом нам повесили расписание, и я уже там посмотрел, куда мы попадаем. До этого вообще не понимал», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

«Зенит» с шестью очками занял третье место в группе со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Факелом». Петербуржцы вышли в путь регионов плей-офф.

В четвертьфинале «Зенит» сыграет на выезде с ульяновской «Волгой». Матч пройдет 25 февраля и начнется в 14:30 по московскому времени.

В случае прохода в следующую стадию, «Зенит» сыграет с командой, проигравшей в двухматчевом четвертьфинале пути РПЛ. Если петербуржцы проиграют «Волге», то завершат выступление в Кубке России.

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