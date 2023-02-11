Вячеслав Мельников считает, что «Зенит» должен обыгрывать «Волгу» в любом состоянии

Первый тренер «Зенита» в российской истории Вячеслав Мельников считает, что переезд со сборов на Ближнем востоке и акклиматизация не помешают «сине‑бело‑голубым» победить «Волгу» в матче ФОНБЕТ Кубка России, который состоится в Ульяновске.

Петербуржцы начали подготовку ко второй части сезона в Катаре в середине января, оттуда отправились в Объединенные Арабские Эмираты, а в четверг переместились в Иран, где проведут товарищеский матч с местным клубом «Сепахан, после чего вернутся домой.

Игра с «Сепаханом» пройдет в пятницу и начнется в 15:00 мск, «Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире.

— Конечно, необычно, что так долго теперь футболисты готовятся зарубежом. Но в России условий для подготовки зимой не создали. Организму будет нелегко перестроится. Ведь погода в Ульяновске сейчас холодная — там и «минус 10» может быть в день матча. А в Эмиратах — под «сороковник» жары, все ходят в шортах и футболках. Но все же встретятся команды разного уровня. В каком бы составе ни вышел «Зенит», с дисквалифицированными игроками или без них, он должен обыгрывать «Волгу». Эта команда — аутсайдер Первой лиги.

И вообще, «Зениту» пора кубок брать, который в последние годы как‑то выскакивал из рук. Понятно, что раньше в приоритете были еврокубки — под них выстраивалась подготовка, а таким турниром, как Кубок России, можно было пожертвовать. Но сейчас Лиги чемпионов нет. И непохоже, чтобы в ближайшее время она вернулась. Так что «Зенит» должен выигрывать все турниры, в которых участвует, — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

Матч «Волги» с «Зенитом» пройдет 25 февраля, начало — в 14:30 по московскому времени.

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