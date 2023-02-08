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🤗🫦🚂 Дзюба переходит в «Локомотив». Мы собрали ваши лучшие комментарии по этому поводу

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Пост, в котором виноваты вы сами.

«Локомотив» согласовал с Артёмом Дзюбой контракт до конца сезона.

34-летний нападающий будет получать 2,5 млн рублей в месяц. При этом, если Дзюба выступит достойно, то в дальнейшем соглашение могут продлить на год.

Обсуждать ничего не будем - вы уже это сделали.

Самые веселые реакции пользователей sports.ru на главное подписание зимы в РПЛ.

Есть пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. 

1) Отрицание.

2) Гнев.

3) Торг.

4) Депрессия.

5) Принятие.

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6 комментариев

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Camarão
5е колесо полным ходом покатилось в ФНЛ
0
0
0
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Владимир Молявин
Дзюба, как всегда, наделал много шума. Причём, на ровном месте.
+1
0
+1
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Артем Чугунов
Автор
Ответ Алексей Минин
А будет следующая новость, про комментарии к этой новости?)
Зависит от комментариев к этой новости.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Минин
А будет следующая новость, про комментарии к этой новости?)
+6
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Паровоз перешел с угля на дрова
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mixet.spb
Поздравляю Локо с новым поленом)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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