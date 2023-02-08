🤗🫦🚂 Дзюба переходит в «Локомотив». Мы собрали ваши лучшие комментарии по этому поводу

Пост, в котором виноваты вы сами.

«Локомотив» согласовал с Артёмом Дзюбой контракт до конца сезона.

34-летний нападающий будет получать 2,5 млн рублей в месяц. При этом, если Дзюба выступит достойно, то в дальнейшем соглашение могут продлить на год.

Обсуждать ничего не будем - вы уже это сделали.

Самые веселые реакции пользователей sports.ru на главное подписание зимы в РПЛ.

Есть пять стадий: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

1) Отрицание.

2) Гнев.

3) Торг.

4) Депрессия.

5) Принятие.

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