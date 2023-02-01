«Зенит» и «Урал» сыграли результативную ничью в рамках товарищеского матча в Дубае. Александр Ерохин, автор единственного гола петербуржцев, подробно разложил результат матча для клубного сайта.

— Александр, какие тренерские установки вы получили на этот матч? Что удалось, а что не удалось выполнить? — Я думаю, что сегодня первостепенным было качество игры. Результат играет роль, но в первую очередь — психологическую. Думаю, что в первом тайме сегодня получалось больше, был хороший контроль мяча. Во втором, возможно из-за жары, скорости снизились, поэтому мы не увидели забитых мячей в ворота соперника. — Игра началась в 10:30 по местному времени. Насколько такие обстоятельства комфортны и привычны? — Думаю, что для сборов это привычно — каждый день мы проводим по две тренировки, утром и вечером, а игра — это максимально интенсивная тренировка. Словом, все было согласно нашему тренировочному графику. — Расскажите чуть подробнее про момент с голом. Как вы забили? — Я помню только концовку: Алексей Сутормин прострелил на ближнюю штангу, а я сыграл на опережение и забил.

— Как ваши ощущения? Это был первый матч в Дубае, перед ним команда не играла больше недели. — По ощущениям все нормально: физически все выдержали, почти все сыграли полный матч. Движение было неплохое, мы набираем форму, думаю, к концу сборов, к первым официальным матчам, мы будем готовы на сто процентов. — Во втором тайме после пропущенного гола показалось, что игроки завелись. Чувствовалось ли это на поле? — Естественно, нам хотелось выиграть, но мы не смогли дожать соперника. Хотя моменты были, мы могли забить еще. Тем не менее, я думаю, что самое главное — что были хорошие атаки и хорошие моменты. Голы придут. — Команды сыграли не 90 минут, а 85, потому что сегодня в Дубае жарковато. С облегчением восприняли это, когда узнали? — Честно говоря, я только от вас сейчас об этом узнал (улыбается). Я старался и отдал все силы, словно это был полный матч. Все старались выкладываться, доигрывать каждый момент, дорабатывать. Все выложились по полной.