Руслан Нигматуллин предположил, как встретят Азмуна в «Зените», если он вернется в Санкт-Петербург

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал возможное возвращение нападающего «Байера» Сердара Азмуна в «Зенит».

«Не вижу проблем для возвращения Азмуна в «Зенит». Мотивация играть у него всё ещё есть. Оказалось, что выступать в немецком чемпионате не так просто. Жаль, что у Лунёва и Азмуна после их перехода из «Зенита» в «Байер» ничего не получилось. Как мне кажется, Сердару больше подходит российский менталитет. Азмуна с удовольствием примут в «Зените», но за место в составе нужно будет бороться», — передает слова Нигматуллина «Чемпионат».

Азмун перешел в «Байер» из «Зенит» в январе 2022 года за 2,5 миллиона евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Азмун поучаствовал в 13 матчах «Байера» во всех турнирах, в которых отметился 2 голевыми передачами.

По сообщению СМИ, в зимнее трансферное окно к иранскому футболисту проявляли интерес «Марсель» и «Зенит», однако футболист остался в немецком клубе.

После 17 туров РПЛ «Зенит» лидирует в чемпионате с 42 очками. Ближайший преследователь «Спартак» имеет в своем активе 36 очков.

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