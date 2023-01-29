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Виктор Гусев: «Легионеры «Зенита» могут заинтересовать топовые клубы из Европы»

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Известный комментатор Виктор Гусев выразил мнение, что некоторые легионеры петербургского «Зенита» могли бы продолжить карьеру в сильнейших европейских лигах.

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«Легионеры «Зенита» могут заинтересовать топовые клубы из Европы. Мы все знаем их имена: Клаудиньо, Вендел и Барриос. Малкома не называем, потому им уже интересуется «ПСЖ». Все названные футболисты обладают уровнем для игры в европейских чемпионатах», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой в услугах форварда «Зенита» Малкома заинтересован чемпион Франции — «Пари Сен-Жермен». Позже «Чемпионат» сообщил, что у нападающего «Зенита» был разговор с руководством клуба относительно перехода в «ПСЖ», но футболист не собирается ставить ультиматумы.

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2 комментария

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AMORR 987
Да не купят уже Малкома, уже меньше 48 часов до закрытия окна осталось.
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Любовь Мелехова
Как говорилось в классическом мультике - такие ’коровы’ нужны самому. То есть Зениту. А Европа пусть интересуется.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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