Сердар Азмун дебютировал на катарском чемпионате мира за сборную Ирана в матче против команды Саутгейта.

Нападающий «Байера» появился на поле на 77-й минуте матча при счете 5:1 в пользу сборной Англии.

Когда диктор произнес фамилию Азмуна, стадион просто сошел с ума – иранские болельщики очень активно и шумно приветствовали Сердара. Все дело в его гражданской позиции.

Экс-нападающий «Зенита» был единственным игроком сборной Ирана, который публично поддержал протесты, вспыхнувшие по всей стране после смерти 22-летней студентки. Иранские футболисты перед матчем с Англией не стали исполнять гимн своей страны, таким образом выступив против режима аятоллы.

Некоторые журналисты утверждали, что футболисту «Байера» не дают играть в сборной из-за его гражданской позиции, а не из-за травмы, о которой сообщают официальные источники команды Ирана.

Кстати, после появления Азмуна на поле иранцы пропустили всего один гол, но при этом сумели забить.

Надеемся, что опыт, которого Сердар набрался в «Зените», поможет иранцам в следующих матчах Мундиаля.