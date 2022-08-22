Девушки Крестовского. «Зенит» показал самых красивых болельщиц матча с «Торпедо»

Самые красивые девушки стадиона «Санкт-Петербург».

«Зенит» продлил серию матчей без поражений от московских клубов в чемпионате России. Команда Сергея Семака в 6-м туре Мир РПЛ обыграла «Торпедо» (2:0). Теперь у «Зенита» 12 побед при 5 ничьих в 17 последних встречах с клубами из Москвы.

Сине-бело-голубые обновили свой рекорд по матчам без поражений. За всю историю чемпионатов России только у «Спартака» была более длительная серия против команд из Москвы – 29 беспроигрышных матчей подряд в 1992-1995 годах.

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Следующую игру с московской командой «Зенит» проведет в Мир РПЛ 4 сентября – на выезде со «Спартаком».