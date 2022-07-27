Владислав Радимов: «В «Зените» не может быть никакого конфликта и разделения игроков на россиян и легионеров»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о возможном конфликте в петербургском клубе между российскими игроками и легионерами.

«Думаю, что в «Зените» не может быть никакого конфликта и разделения игроков на два лагеря: легионеры и русские, как это было в звездном «Анжи». Тренерский штаб предусмотрел возможность этой проблемы. Конфликт может быть вообще между любыми игроками, и национальность тут ни при чем. Думаю, что в «Зените» все хорошо».

В летнее трансферное окно в «Зенит» перешел защитник «Сочи» Родригао. Также в результате двусторонней аренды с «Коринтиансом» в «Зенит» перешли Иван Куарезма и Густаво Мантуан в обмен на форварда Юри Алберто.