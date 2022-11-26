«Если молодого отправили за пивом, то в нем видят перспективу. Тупого не отправят – он всех сдаст». Монолог Будакова

Бегал за пивом Евсееву.

Когда-то Александр Будаков зажигал в рамке «Кубани» Петреску вместе с Лассиной Траоре, Сергеем Давыдовым и Георгием Букуром.

Сейчас Будаков – риэлтор. А еще занимается медиафутболом. Летом 2022-го голкипер ворвался в состав «БейБеги», быстро стал любимцем аудитории и получил премию «Открытие года».

Главным козырем вратаря «Родины Медиа» стали кулстори из богатой футбольной карьеры. Например, в подкасте на своем ютуб-канале «Ля Буда» он рассказал, как в начале нулевых, будучи одним из самых молодых игроков «Локо», бегал за пивком для Вадима Евсеева.

Наши коллеги из Sport24 спросили об этом случае у главного тренера «Факела». Но тот ответил, что не помнит такого:

«Ну, наверное, было, – убеждал Евсеев. – Он молодой был, видимо, поэтому и посылали. Хотя зачем его было посылать? Можно было и самому сходить (смеется). Короче, не помню. Это было 30 лет назад! Будаков сам в «Локомотиве» два дня был и зачем-то рассказывает эту историю».

После этих слов Александр Будаков сам вышел на связь и сказал, что у него есть развернутый ответ Евсееву.

Слово – Александру.

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Понятно, что Вадим Валентинович тогда был звездой, вокруг него крутилось множество молодых игроков, человек 10-15 каждый сезон проходило. Те сборы я помню отлично, это были мои первые сборы с основой «Локомотива».

У нас был свой отель в Фон-Роме во Франции, свой повар, 3 этажа. Тренировались на стадионе, где готовили будущих и действующих олимпийских чемпионов. Все как надо.

Да, меня отправляли за пивом. Я не считаю зазорным. Вообще считаю, если одного молодых отправили за пивом, то в нем видят перспективу. Самого тупого и бестолкового не отправят за пивом. Того, кто при встрече с тренером не сможет сказать кто, куда и зачем и всех сдаст. Для меня это признание, я этим горжусь, что меня, одного из самых мелких, отправили за пивом. В команде Овчинникова, Лоськов, Евсеева – это вообще не зазорно!

Проведу параллель: когда я играл в «Анжи», у меня Даня Глебов бегал за пивом, будучи самым молодым и перспективным. Я понимал, что у человека там в голове, он при встрече с тренером ничего лишнего не скажет. Если у него за спиной рюкзак с пивом, то он разберется, что с этим делать. Поэтому он и заиграл.

Я даже помню, когда он в «Анжи» в первом круге не попадал в заявку, ходил женам выносил билетам, помогал ребятам как мог. Во втором круге он уже играл в основе. После того сезона Даня перешел в «Ростов». Сейчас он игрок РПЛ, капитан своей команды, вызывается в сборную. Все просто. Даже жена до сих пор говорит, мы за Глебовым следим, болеем: «Вот, смотри, отличное футбольное воспитание».

Человек знал, что нужно помочь старшему товарищу: сбегать за пивом, помочь жене сумки донести, билеты вынести. Все в это и упирается – футбольный Бог вознаграждает. Сейчас он в РПЛ, один из лучших футболистов страны.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров // Winline Медиалига // соцсети Александра Будакова