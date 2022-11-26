44 игрока в заявке сборной МФЛ – много или мало? Собрали 5 вариантов состава сборной Медиалиги

Медиалига выходит на новый уровень – ее президент Николай Осипов объявил о создании сборной МФЛ! Сегодня прошла первая тренировка сборной в манеже «Спартака» в Москве. Дебютная игра тоже не за горами: по словам Осипова, матч запланирован на март. А всего планируют проводить от 3 до 6 матчей в год. Сборная будет тренироваться под руководством Дмитрия Викторовича Кузнецова – главного тренера 2Drots. В списке возможных соперников команды РПЛ, сборные РПЛ и Первой лиги.

Но при этом, зная, что команда сыграет всего 3-6 матчей за год, можно задаться логичным вопросом – зачем в заявке столько футболистов? 44 игрока были вызваны в сборную Медиалиги – в связи с этим, мы решили немного пофантазировать и собрать различные вариации возможных составов сборной. Погнали!

Сборная из игроков «Амкала» и 2Drots

Предсказуемо, большая часть заявки сборной – игроки «Амкала» и 2Drots. Из такого изобилия можно было собрать несколько составов, но выбрали самый сильный вариант. Эта сборная могла быть еще мощнее, но один из форвардов 2Drots сменил клуб.

Самый сильный состав сборной

Такой подбор игроков может порадовать Дмитрия Викторовича, ведь в этом составе действительно нет слабых мест. Тут и великий Сычев на воротах, и поигравшие в РПЛ Дьяк и Тарасов, и Прокоп с Алексом Стилем. В общем, в этом варианте собран ударный костяк медиафутбола. Таким составом точно можно дать бой сильным соперникам из профессионального футбола.

Состав без игроков «Амкала» и 2Drots

В процессе сборки возник серьезный вопрос: получится ли собрать боеспособный коллектив без игроков команды Германа и «дротов»? Как видите – можно. Нестареющий дядя Буда на воротах, пара центральных защитников Дьяков-Давыдов из «Броуков», связка в центре поля Тарасов-Бирюков из «Родины Медиа», быстрые фланги и Кутуз с Макеем на острие. Очень интересный вариант!

Самая медийная сборная

Больше всего вопросов к сборной было по поводу медийности. Например, капитан «Амкала» Сибскана жестко высказался по этому поводу: «Медийная сборная она должна быть медийной, я там половину ########## не знаю. Кто эти все люди? ###### ноунеймы».

Мы услышали и собрали самых медийных игроков в один ростер. Увы, полноценной сборной не получилось – на некоторых позициях просто нет медийных персонажей. В отдельном тексте мы собрали настоящую медийную сборную из всех игроков Медиалиги.

Сборная без игроков 2Drots

Проблемы возникли еще до первой тренировки сборной – 2Drots заявили, что не планируют отпускать своих игроков в сборную МФЛ. Мотивация такая: формально дроты еще не дали согласие на участие в МФЛ-3, а раз так, то и своих парней на соревнования под эгидой Медиалиги отпускать не хотят. Наверняка вопрос решится, но а пока – фантазируем о сборной без игроков 2D.

Как-то так! А какая для вас идеальная сборная Winline Медиалиги?