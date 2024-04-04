«Пари НН» – главное разочарование сезона. Регулярные ошибки менеджмента погубили команду

3 апреля нижегородский «Пари НН» на своем паркете без каких-либо шансов уступил «Уралмашу» (64:82) и окончательно потерял надежды на выход в плей-ин Единой лиги ВТБ, что стало закономерным итогом бесславного сезона команды Зорана Лукича.

1. «Пари НН» в последние 3-4 года приучил баскетбольную публику к тому, что является самым стабильным середняком лиги и вполне претендует на статус пятой силы чемпионата. В прошлом сезоне, например, «Нижний» четырежды грохнул «Локомотив-Кубань» в регулярке, вышел в плей-офф с 4 места и достойно бился с краснодарцами в 1/4 при отсутствии трех ключевых игроков: Иван Стребков, Дмитрий Хвостов и Драган Апич. Словом, к «отсутствию ключевых игроков» в самый необходимый момент сезона мы еще вернемся.

2. Комплектование состава перед сезоном прямо говорило о том, что первый раунд плей-офф для «Пари НН» – это лишь начало большого пути, и команда, наконец, готова зайти в топ-4 лиги. Во-первых, «Нижний» сохранил свой незаменимый русский костяк в лице Евгения Бабурина, Ивана Стребкова, Дмитрия Хвостова и Александра Ганькевича. Во-вторых, сохранили Александра Чадова и Михаила Беленицкого, двух самых ценных проспектов системы Лукича. В-третьих, на второй заход в «Нижний» согласился Андрей Воронцевич, выбравший «черно-белых» именно по спортивному принципу, как сам он ни раз заявлял в интервью после подписания. Когда Воронцевич заглядывал в Нижний Новгород посередине сезона 2020/2021, именно он стал ключевым элементом той системы, которая первой из всей Европы в баскетбольной Лиге Чемпионов пробилась в «Финал 8» и почти затащила серию плей-офф с ЦСКА в Лиге ВТБ. В-четвертых, команда зашла в сезон с 5 легионерами в составе, из которых Драган Апич отлично проявил себя годом ранее и воспринимался как один из самых надежных игроков этого ростера. Еще в пятерке были 2 серба Зечевич и Новакович, а также, знакомые с Лигой ВТБ, защитники Кози и Аллен. По сути, «Пари НН» перед сезоном имел по 1 качественному российскому баскетболисту и 1 легионеру на каждую позицию. Согласитесь, роскошь, которую могут позволить себе лишь команды из традиционной «верхней» четверки.

На бумаге все выглядело очень весомо: широкий состав, системный тренер с максимально высоким кредитом доверия, 3 победы в 3 стартовых матчах сезона… но, как говорится, был нюанс. А заключался он в том, что спустя 10 матчей и 9 поражений подряд играть Зорану было попросту некем. Вне площадки из-за травм оказались Хвостов, Стребков и Апич, главные креативщики и хребет этого «Нижнего». Александар Зечевич был признан профнепригодным и отправился покорять столицу Беларуси (тоже безуспешно). Гленн Кози, по словам Лукича, без сменщика-Хвостова не захотел играть по 30 минут и в январе отправился греться в Грецию. Брайон Аллен весь нижегородский отрезок своей карьеры был сам по себе и не смог пережить очередную замену по ходу матча. В итоге – расторжение контракта и переезд игрока как можно дальше от Зорана Лукича. Подходящей локацией американский защитник выбрал Пуэрто-Рико и клуб «Атлетикос де Сан-Херман». Единственный дотянувший до конца сезона из этой пятерки Алекса Новакович, в послужном списке которого есть даже несколько матчей за сборную Сербии, так и не стал полноценным лидером команды и наверняка не будет вспоминать этот год в Нижнем Новгороде добрым словом.

Гленн Кози.

А ведь это еще не все! Вернувшийся после травмы центровой Апич то ли заскучал, то ли предчувствовал будущий капитальный провал, но довольно скоро попросил его отпустить доигрывать сезон во французский «Ле-Ман». Руководство согласилось на трансфер.

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Начинается время судорожной трансферной кампании, чтобы попытаться не улететь в пропасть. Из мира медиа баскетбола «Пари НН» возвращает ветерана Антона Понкрашова, чтобы тот помог обыграть в Кубке России любительскую команду БК «Московский». У ЦСКА арендуют Филиппа Гафурова, который неплохо начал в «Нижнем», но ближе к концу сезона присел на лавку. Наконец, подписывают любимца местной публики Кейси Шепарда, который в сезоне 2020/2021 был главной опцией нападения нижегородцев и доигрался до титула MVP баскетбольной Лиги Чемпионов. С приходом Кейси случились 2 самые яркие вспышки этого сезона – победы над «Локо» и «Зенитом», но, как выяснилось, это был просто мираж. Кадровые проблемы по-прежнему оставались. Команда продолжала буксовать в чемпионате, а менеджмент – искать еще варианты для усиления. В итоге, подписали защитника Кендалла Смита и взяли в аренду из Краснодара Владислава Близнюка. Не помогло. В финале Кубка России, на который сделали ставку во второй половине сезона, уступили «Зениту», а в чемпионате так и не смогли прыгнуть выше 12-й строчки.

Кейси Шепард.

И теперь главный вопрос – кто виноват во всем случившемся? И ряд второстепенных:

- Почему столько, как выяснилось, неподходящих нижегородской системе игроков, оказались в одно время в одном месте?

- Почему в команде вообще появляется такой персонаж как Александар Зечевич (6 матчей, 2 очка, 1,7 подбора), который впоследствии даже не подошел барахтающемуся на дне Марианской впадины «МИНСКУ»? Кто его смотрел? Кто подписывал?

- Если с Зораному Лукичем уживается далеко не каждый баскетболист, то почему команда подписывает Брайона Аллена, игрока с крайне непростым характером? Досрочный отъезд из «ПАРМЫ» американского защитника в прошлом году, наверное, должен был посеять некие сомнения в его трансфере.

- Почему из года в год клуб делает ставку на хронически травматичных игроков, не имея при этом плана Б? Речь сейчас о первом разыгрывающем Дмитрие Хвостове, про которого было известно, что он уже довольно давно играет с повреждением и в любой момент может вообще закончить с баскетболом.

Дмитрий Хвостов.

Думается, все дело в далеко не идеально выстроенной системе внутри клуба. Практически всем нашим баскетбольным командам совсем не знакомо такое понятие как спортивный директор, а за трансферы зачастую отвечают одновременно все и в то же время никто конкретный, а если по телефонному звонку постоянно доступен агент, регулярно поставляющий тебе «интересных» игроков, то вся селекция и вовсе идет к черту. Лучше в этом вопросе дела обстоят, естественно, у ЦСКА, УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива». У последних так и вовсе прослеживается максимально четкая логика в формировании состава: делают ставку на свою молодежь и на качественных легионеров, которых тщательно подбирают. Поэтому у «Локо» в последнее время практически не бывает трансферных осечек. Для сравнения: перед этим сезоном до Нижнего Новгорода не доехали двое иностранцев , хотя клуб официально объявлял об их подписании.

Разумеется, «Нижний» по бюджету (454 млн) ближе к условному «Автодору» (200 млн), чем к «Локомотиву» (1,37 млрд), но за «Пари НН» огромное преимущество: ни в одной команде лиги нет такого сыгранного долгоиграющего тандема «президент-тренер». Сергей Панов и Зоран Лукич трудятся бок о бок чуть ли не с основания «Нижнего Новгорода», и тот факт, что за 12 лет клуб так и не сделал скачок в плане профессионального формирования состава – вызывает недоумение. «Пари НН» воспитал несколько поколений российских баскетболистов – факт , но из года в год клуб не может собрать полноценный боеспособный ростер, а все его успехи были достигнуты в условиях катастрофической нехватки хороших игроков и невероятных подвигов ветеранов, которые каждый сезон вынуждены проводить на паркете почти по 40 минут.

Сергей Панов.

Систематическое собирание состава на авось было не только в этом сезоне. Такой метод работает в «Нижнем» многие годы, просто раньше, вопреки всему, команда добивалась результата, но у любой вьющейся веревочки, как известно, есть конец. В этом году он получился слишком печальным для нижегородской публики.

Теперь давайте разберем прошлые сезоны нижегородцев в плане комплектации состава. Будем называть следующие категории игроков: а) не доехали до расположения команды или провели за нее не более 2 матчей, б) не подошли тренерскому штабу, досрочное расторжение контракта.

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Сезон 2023/2024

Не доехали: Джордан Такер, Сайлас Менсон, Алексей Бабушкин .

Не подошли тренерскому штабу: Гленн Кози, Брайон Аллен, Александар Зечевич, Драган Апич.

Сезон 2022/2023

Доехал, но провел всего 1 игру: Дивайн Майлз .

Не доехал: Терелл Паркс («Пари НН» подписал американского бигмена, не знав, что нарушает регламент по количеству легионеров в составе за сезон).

Не подошли тренерскому штабу: Максим Карванен (5 матчей, 0,4 очка, 1,4 подбора), Никола Йованович (21 матч, 3,8 очка, 2 подбора), Даниил Синегубов (расторжение контракта по окончании сезона, но статистика слишком красноречива – 9 матчей, 1,3 очка, 0,8 подбора), Виталий Лютыч (аналогичная ситуация – 20 матчей, 2,1 очка, 1,1 подбора).

Дивайн Майлз.

Сезон 2021/2022

Не доехал: Тейлор Ларсон.

Доехал, но сыграл всего 2 игры: Лазерик Джонс.

Не подошел тренерскому штабу: Никола Йованович (4 матча, 4 очка, 2,5 подбора).

Сезон 2020/2021

Не доехали: Спиди Смит, Нейт Сестина.

Сезон 2019/2020

Не подошли тренерскому штабу: Чавон Льюис (6 матчей, 14,8 очка, 3,2 подбора, 3,3 ассиста), Александр Винник (10 матчей, 2,1 очка, 1,1 подбора), Даррал Уиллис (9 матчей, 14,6 очка, 6,9 подбора), Алекс Браун и Валерий Лиходей (Единая лига ВТБ не сохранила стату этих игроков).

Итого: за последние 5 сезонов 8 подписанных «Пари НН» игроков просто не сыграли за команду ни одной игры (согласитесь, 1-2 матча в этом контексте не считаются). Еще 14 баскетболистов досрочно покинули команду или играли так, что ничего кроме печали их нижегородская карьера у болельщиков не вызывает.

Вот так не самым скрупулезным образом мы насчитали 22 игрока, практически 2 состава «мертвых душ» «Пари НН». Если добавить к этому постоянное наличие молодых баскетболистов в ростере, то получится, что вот уже 5 лет «Нижний» тащат на себе одни лишь российские ветераны и Чадов с Беленицким, пока в команде происходит чехарда с досрочными расторжениями контрактов во время и перед сезоном.

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Если вы болельщик «ПАРМЫ», «Автодора», «Енисея», то вся эта история наверняка применима и к вашим командам. Опять же можно сказать, что проблема среднего рынка в Единой лиге ВТБ проистекает примерно с Мезозойского периода, но все же «Пари НН» претендует на статус выше, хотя пока совсем ему не соответствует.

Кстати, нынешний сезон для «ПАРМЫ» и «Енисея» стоит особняком. Команды уже всю весну рубятся в топ-6 лиги и давно попали в плей-офф, а еще и там, и там случилось уникальное для наших реалий явление: оба клуба на 100% угадали с легионерами перед сезоном. Джеремайя Мартин, Бо Бич, Микел Хопкинс и возможный MVP сезона Ксэвьер Ратэн-Мэйс регулярно кошмарят соперников в составе «Енисея». У «ПАРМЫ» погоду делают Би Джей Джонсон, Си Джей Брайс, Ричард Соломон и Айзея Риз. Представляете, все доехали до Перми и Красноярска, все играют.

Ксэвьер Ратэн-Мэйс.

Неизвестно, чем обусловлена такая удача на рынке. Возможно, сошлись звезды, возможно, грамотная работа менеджемента. Факт остается фактом – у этих команд среднего звена получилось, и сейчас они заряжены вовсю пошуметь в плей-офф. А знаете, в скольких сезонах вот так сходились звезды у «Пари НН»? Ни в одном. А может оно и не нужно, раз Евгений Бабурин все еще на паркете? Проживем, протянем, позвоним ручному агенту Чичикову, чтобы еще подвез «мертвых душ».

Фото: БК «Енисей», БК «Пари Нижний Новгород», Единая Лига ВТБ