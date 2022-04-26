Петь не хочется – только материться. Колонка Заремы Салиховой о судьях

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Здесь никогда не будет европейского футбола, не будет праздника, когда просто наслаждаешься красивой игрой вне зависимости от предпочтений. И никогда не будет интриги о чемпионе.

2000-е прошли под влиянием Евгения Гинера, затем на все позиции и отрасли, включая спортивное телевидение и не только, заступил «Газпром».

Вы правда верите, что крутые топ-менеджеры – руководители больших корпораций, которые возглавляют российский футбол, за последние 2 года просто не смогли отладить работу ВАР? Верите, что сложно найти, обучить, повысить профессиональный уровень десяти арбитров, которые без скандалов могут отсудить хотя бы один тур? А может, футбольным небожителям просто это не нужно? Ведь их все устраивает!

Сверхзадача-то выполнена. Ими легко модерируется результат игры любой команды. Для этого и нужны эти Мешковы и Ивановы.

Судьи давным-давно не боятся наказаний от Ашота Хачатурянца. А как его красиво заводили в российский футбол в образе борца за справедливость! Да, он периодически отстраняет одного арбитра от судейства, как Геракл рубил головы болотной Гидре – но вместо отрубленной головы тут же вырастает новая.

Что сделает один человек в этой гнилой системе, которая цветёт и разрастается как плесень уже не одно десятилетие? Хватит ли у него куража и сил? Лично я – не верю.

Ведь мы до сих пор не услышали ни одного внятного предложения по поддержке российского футбола. Ни одной меры не назвали! Просто у самих-то все прекрасно: поток газа и оборот валюты не прекращается. А значит, в футболе внутреннего пользования лидирующие позиции обеспечены.

Из-за всего этого к нам никогда больше не приедут иностранные тренеры и вообще никакие специалисты и просто игроки с амбициями – потому что все в шоке от судейства: от коррумпированности с одной стороны и непрофессионализма с другой. Я общаюсь с иностранными тренерами и футбольными функционерами из разных стран, их реакция на работу российских арбитров одинаковая: они в шоке от того, как по-разному трактуются аналогичные моменты от игры к игре.

Есть исключения – два-три судьи, которые тоже иногда ошибаются, но без явного почерка серийного убийцы футбольных матчей, коим обладают Иванов и Мешков.

На протяжении нескольких лет я задаюсь вопросом: почему только в России такое качество судейства? Почему в других чемпионатах ВАР не отнимает столько игрового времени, почему судьи не ломают игру бесконечными свистками, снижая скорости атак, почему дают бороться, а не раздают карточки при малейшем касании?

В огромной стране, где есть прекрасные врачи, ученые, учителя, историки, рестораторы, люди творческих профессий: балерины, актёры, режиссеры. Но вот беда с дюжиной футбольных арбитров? Так может, не в судьях дело, а в той самой Гидре всего российского футбола ? Какая разница, под какой фамилией функционирует РФС и РПЛ: будь то Фурсенко или Дюков, если ДНК у них все то же блекло-голубое. Ни в одной другой европейской стране нет такой монополии государственной корпорации на весь футбол как таковой. Это феноменальное российское явление. Но никак не достижение и не повод для гордости.

Зато в Европе есть открытые и крытые футбольные поля, есть современные тренерские школы, выпускающие тренеров и инструкторов в достаточном количестве на душу населения, есть детский и юношеский футбол чуть ли не в каждой деревне, не говоря о больших городах, и даже женский футбол, который не просто самоокупается, но и приносит реальный спонсорский доход клубам, есть инновационная спортивная медицина и качественное спортивное питание и витамины, есть классное спортивное телевидение с грамотной аналитикой и качественная пресса, ТВ-права обладают космической стоимостью, давно уже есть токены и крипта как титульные спонсоры, есть пиво на стадионах! Стадионы в свою очередь носят названия вовсе не государственных банков и корпораций, то есть нейминговый доход клуба растёт не в ущерб налогоплательщикам. Болельщики полностью заполняют чаши стадионов, покупая билеты и абонементы, регулярно обновляют атрибутику любимого клуба. Это касается в том числе и клубов второй лиги.

А какая средняя посещаемость игр в ФНЛ или женских команд? Грустная статистика.

Почему-то европейские болельщики на стадионах сидят близко-близко к полю и поют… красиво поют все: и фанатка, и пожилые, и дети.

Глядя на российский футбол петь совсем не хочется – только материться…

Фото: t.me/zaremaplayboy; РИА Новости/Владимир Астапкович, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков