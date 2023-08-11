От редакции Sports.ru: вы в блоге олимпийского чемпиона по гребле Юрия Постригая. В июле в рамках VK Fest Юрий установил рекорд России, добравшись на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву за две недели.

Он стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга, а причалил 16 июля в Серебряном Бору в Москве. За эти 14 дней Постригай преодолел 1300 километров, за день проходил от 52 до 129 километров, останавливаясь лишь на обед и ночлег.

В пути его сопровождали две команды. Спасатели, медик и повар передвигалась на лодке параллельно с байдаркой спортсмена, чтобы контролировать состояние его здоровья. Мы попросили Юрия рассказать про экспедицию. Получился эмоциональный и важный текст от первого лица.

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– Если говорить образно, то я готовился к экспедиции почти 25 лет (столько занимаюсь спортом). Кстати, в этом году у меня еще один юбилей: 31 августа мне исполнится 35 лет.

Самым сложным было столкнуться с реальностью и осознать, насколько широкие и мощные водохранилища в нашей стране. Когда ты это вживую видишь, гребешь, сталкиваешься с сильным ветром, непогодой, можешь перевернуться и утонуть, то начинаешь переживать. И у меня были такие моменты, что я прямо рыдал.

Ты гребешь по этим широченным рекам на узенькой байдарочке, на которой ты был в канале, максимум – на Москва-реке, и все это безопасно, ширина небольшая, ветер – тоже. А тут некуда спрятаться, все, что у тебя есть – катер сопровождения и запасная – более устойчивая для больших водоемов – лодка.

Конечно, у нас была небольшая команда, но все равно ты остаешься один на один со стихией и постоянно должен преодолевать препятствия.

В день суммарно получалось 7-9 часов гребли по 30-40 минут с небольшим перерывом и перекусами. Это около 70 километров в день. Дорога была сложной – прошел 17 шлюзов.

За эту экспедицию я прокачался во всех аспектах: злился, ругался, потом каялся в том, что я злился и ругался, потом рыдал, потом Господа просил, думал, почему вообще так происходит? Например, я не хочу грести против такого сильного бокового ветра, но приходится – смиряешься и идешь дальше.

Представьте, что вы в байдарке, которая совсем не подходит для такого путешествия. Обычный человек, который не занимается греблей, и десяти секунд не просидит в этой байдарке. Сложность еще в том, что твоя пятая точка постоянно болит, как синяк, в который тыкают, а ноги немеют.

С целью я справился, хотя были очень трудные моменты. Один из них – шторм на Рыбинском водохранилище, из-за которого мы потеряли два дня, а катер сопровождения получил пробоину. Тогда ветер был 10 метров в секунду с порывами до 20.

На опубликованных видео, конечно, я улыбался, но вся борьба была внутри. Это просто невероятные переживания, стресс. После этой экспедиции я несколько дней просто отсыпался, не мог прийти в себя. Состояние как в коматозе.

Сейчас уже восстановился, начал тренироваться, готовлюсь к Кубку Доброй Воли, который будет в конце августа – начале сентября. Готовлюсь к организации Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко.

Что касается еще одной большой экспедиции, то пока в планах у меня подобного маршрута нет. Я загорелся этой идеей, попробовал. И этот опыт невозможно переоценить.

Фото: Юрий Постригай