Один из лидеров «Красавы» сейчас в Казахстане: решился на переезд за день, дебютировал в еврокубках и уже забил первый гол

Игрок женился в 19.

30 июля «Кызыл-Жар» подписал Максима Чиканчи – 24-летнего россиянина молдавского происхождения, который был одним из лидеров в «Красаве» – проекте экс-футболиста Евгения Савина.

За месяц с небольшим в новом клубе, нападающий уже пережил для себя много нового: дебютировал в Лиге Конференций, забил первый гол в Кубке Казахстана и начал адаптацию к уровню высшей лиги.

Мы поговорили с Максимом о его новом шаге в карьере и впечатлениях от игры в Казахстане, а также немного обсудили прошлое – воспоминания о родном городе, личную жизнь и молодость в системе «Локомотива».

Думал над предложением один день, впечатлился поддержке в Казахстане и уверен, что команда исправит ситуацию

Вариант с «Кызыл-Жаром» у Максима возник довольно спонтанно – и также спонтанно он собрал вещи и уже на следующий день подписал контракт с клубом:

«Я проснулся утром и увидел сообщение. Там было сказано, что тренеры клуба просматривают меня и у них возник интерес – есть возможность поехать. В течение дня общались с представителями команды, а на следующее утро я подписал контракт».

Чиканчи всю карьеру играл в клубах третьей лиги: «Казанка», «Кубань Холдинг», «Долгопрудный» и «Красава». «Кызыл-Жар» стал для него первым клубом из высшей лиги, пусть и в другой стране. Разница чувствуется, но пока только положительные эмоции:

«Первый месяц прошел незаметно – тренировки, игры. В целом, нравится Казахстан. Из-за плотного графика много ездим и летаем – от этого очень устаешь. Но в плане нагрузок разницы не почувствовал: тренировки мне нравятся, могу выделить доходчивое объяснение того, чего от нас хотят видеть».

Еще один приятный бонус: дебют в еврокубках. «Кызыл-Жар» как раз участвовал в квалификации Лиги Конференций, и Максим получил шанс проявить себя на поле, пусть и отыграл всего четыре минуты за две игры с АПОЭЛом:

«Получилось так, что приехал сразу после победы над «Осиеком». Наблюдал и болел дома, был очень рад, что команда прошла этот этап. Перед АПОЭЛом я дебютировал в кубке страны и сразу началась подготовка к следующему этапу в ЛК. Знали, что АПОЭЛ на своем поле – проблема для любой команды. Находясь на стадионе, удивился местной поддержке, но в ответной игре наши фанаты дали поддержку не хуже и мы поняли, что можем побороться. Не хватило совсем немного. Было очень круто, но жаль, что не удалось пройти дальше.

Спасибо большое тренерскому штабу и руководству за шанс дебютировать в еврокубках – для меня это были незабываемые эмоции. Сколько бы не давали времени, нужно выполнять установку тренера и постараться помочь команде.

Мы хорошо подготовились к АПОЭЛу, но не хватило гола в домашней игре. Мы его заслуживали, шансы были. Нас обвиняли в бесхребетности? Я думаю, это говорили люди, которые не смотрели игры. Команда отдавалась полностью на поле».

В этом сезоне у «Кызыл-Жара» дела идут не очень: если вылет из еврокубков можно списать на недостаток опыта, то по поводу вылета из группы в Кубке и низкого места в чемпионате – уже есть вопросы. Но все понимают, что ситуацию нужно исправлять:

«Да, мы сейчас не даем те результаты, которые можем дать. Но настрой в команде хороший. Я думаю, мы прервем эту полосу и все будет хорошо».

От работы с Али Алиевым тоже только положительные впечатления:

«С Али Ханалиевичем знакомство прошло хорошо, я быстро понял, чего от меня ждут. Стараюсь выполнять все его указания. На тренировках уделяем физике много внимания, но и силовые тренировки у нас все через мяч. Это большой плюс – так приятней работается».

В «Красаве» не мог отдохнуть в раздевалке из-за камер и чувствовал давление на команду

До переезда в Казахстан Чиканчи выступал в «Красаве» Евгения Савина, что стало для Максима необычным опытом:

«О «Красаве» остались только положительные впечатления. Был хороший коллектив и тренерский штаб, который многому меня научил».

Важной особенностью клуба были съемки «Честного клуба» – ютуб-шоу о жизни команды изнутри. Привыкнуть к повышенному вниманию было трудно:

«Первое время всех очень напрягали не сами камеры, а тот факт, что снималось все и везде. Даже в раздевалке нельзя было расслабиться и спокойно переодеться. Но мы привыкли к этому и перестали обращать внимания.

Не было такого, что при виде камер футболисты или тренерский штаб включали режим пафоса. Вели себя также, как и без камер».

Президентом клуба был Евгений Савин. Знакомство и работа с ним – важные факторы, которые помогли оказаться и находиться в команде. Тем более, Максим уже имел опыт в профессиональном футболе и сходу стал одним из лидеров. За 32 матча нападающий забил 11 мячей и отдал пять голевых передач:

«Савин лично вышел на меня за месяц до окончания сезона. Предложил присоединиться к команде, но у меня были другие варианты и я долго думал. Но в итоге согласился. Важным фактором было то, что команда базировалась в Москве.

На команду было очень большое давление – это 100%. По началу мы даже немного ссорились с Евгением Леонидовичем, потому что многие из ребят подписали первые профессиональные контракты, а руководство требовало от них здесь и сейчас, не давая времени на адаптацию. Но с давлением все справились и решили задачу, поставленную команду».

Рос в системе «Локомотива» с Магкеевым и Куликовым, а еще играл в одной команде с Сычевым

Максим вырос в системе «Локомотива»: прошел все этапы от молодежки до тренировок с основой. Закрепиться не получилось, но остались только приятные воспоминания:

«Очень благодарен «Локомотиву» за то, что мне там дали и чему научили. «Казанка» (дублирующий состав «Локо» – прим. Sports.ru) была очень сильной командой, 80% которой были ребята из молодежки, которая стала чемпионом молодежного первенства. Атмосфера была хорошая и перед командой ставили самые высокие задачи.

Больше половины команды сейчас играют в РПЛ (Куликов, Магкеев, Рыбчинский – прим. Sports.ru). Со многими до сих пор близко общаемся и дружим. Разговариваем по поводу футбола – в «Локомотиве» сейчас перестройка, нелегкое время, но ребята тренируются и выкладываются на 100%. Результат придет».

В «Казанке» Чиканчи пересекался с Дмитрием Сычевым:

«Дима делился с нами опытом и помогал команде взрослеть в футбольном плане».

Еще один важный человек в системе «Локо» – Илья Леонидович Геркус. Именно он в тандеме с Юрием Семиным привел команду к золотым медалям впервые за 14 лет и создал «Казанку» в системе клуба:

«Илья Леонидович очень хороший президент. Он делал все для «Локомотива», под его руководством основной состав стал чемпионом, а «Казанка» могла выйти в ФНЛ. Он много времени проводил с ней. У меня даже есть фото в социальных сетях, где он с нами посещал мероприятие на поклонной горе. Он всем нравился, так как делал все для развития клуба».

Родился в Бендерах, где бывал Пушкин. Всегда удивлялся, когда в учебниках истории встречал родной город

Максим родился в Молдове, в маленьком городе Бендеры. В нем несколько раз был Пушкин, и по слухам, именно он посоветовал Гоголю взять историю о нем за основу для написания «Мертвых душ»:

«Обычный маленький город с очень красивой рекой Днестр. Жил там до третьего класса, а затем переехал в Москву, где живу до сих пор. До ковида старался ездить туда каждый год, так как там живут мои родные. Но сейчас трудно туда попасть.

Всегда удивлялся на уроке истории, когда читал книгу и там иногда писалось про мой город и Днестр. Я не думал, что о таком маленьком городке далеко от России кто-то знает. Но, если честно, не слышал, что его посещал Пушкин».

Еще один необычный факт о Максиме – он женился в 19 лет. Но не видит в этом ничего плохого:

«Я с женой с 16 лет, в 19 решили узаконить свои отношения. Родители знали, что мы к этому придем, для них это не было сюрпризом. Как такового предложения ей не делал: понял, что пора строить семью и взрослеть. Сыграли свадьбу и начали жить отдельно от родителей».

Фото: Instagram/maksim__79__; VK/fcqyzyljar