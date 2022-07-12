СССР ездил в Индию на турнир дружественных стран – собирали 60 тысяч на временных стадионах. А в 95-м «Зенит» там кинули с призовыми

Заплатили в рупиях – хватило на куртки.

Сборная России на какой-то период оказалась отрезана от топового футбола – исключена из официальных турниров и очень ограничена в выборе соперников для товарищеских матчей. Многие ассоциации отказываются играть из-за политических причин, и РФС выкручивается, подбирая в спарринг-партнеры сборные из дружественных стран. В числе возможных соперников на сентябрь – Иран и Саудовская Аравия.

В комментариях на Sports.ru вы накидали целый список потенциальных соперников: КНДР, Эритрея и даже «Талибан» (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена), а турнир назвали «Суперкубком санкций»

Самое забавное, что турнир с похожим смыслом (но не с таким названием) уже существовал – в 80-е сборная СССР ездила в Индию играть с дружественными странами, а в 1995-м туда гонял «Зенит». В играх против Сирии выпускали даже Дасаева и Беланова.

Что это за турнир и как с ним связан первый премьер-министр Индии? Давайте разбираться.

Турнир назвали в честь Джавахарлала Неру. Он добился независимости от Британии, посещал «Уралмаш» и удерживал политический баланс в Индии

Джавахарлал Неру родился в семье брахманов (высшая варна в Индии, к которой принадлежат профессии интеллигенции: учителя, священнослужители, ученые), его отцом был Мотилал Неру – лидер национального движения 20-х годов и дважды президент национального конгресса. С образованием у Джавахарлала тоже все в порядке: окончил престижную школу в Лондоне, а затем получил диплом юриста в Кембриджском университете.

Неудивительно, что под влиянием успешной карьеры отца Джавахарлал пошел в политику и в 1927 году был избран председателем Индийского национального конгресса. В тот же год он приехал в СССР на празднование десятилетия Октябрьской революции – с этого момента начались теплые отношения между странами.

Вся деятельность Неру была направлена на независимость Индии от Британии. В конце концов он добился задуманного – в 1947 году ослабленная войной Великобритания теряла колонии, чем воспользовалось и временное правительство Индии. Но тут встал религиозный вопрос, из-за которого территория разделилась на две части: известную нам Индию и Пакистан, куда мигрировали индийцы, исповедующие ислам. 15 июня Неру стал главой правительства нового государства, а ровно через два года лично поднял флаг независимой Индии над Красным фортом в Дели.

Первый премьер-министр был политиком, который сохранял баланс во внутренней и внешней политике. Неру стремился примирить представителей основных конфессий страны – индуистов и мусульман, а в самом парламенте умело сохранял единство левых и правых.

То же самое и во внешней политике: Индия мастерски лавировала между НАТО и ОВД, которые в период Холодной войны грызли друг друга. Именно Джавахарлал стал автором политики неприсоединения к политическим блокам.

В период противоречий СССР и Китая отношения между Советским Союзом и Индией улучшились, так как вторые в свое время конфликтовали с КНР из-за Тибета. В Союзе Неру посетил множество городов: Сталинград (нынешний Волгоград), Ялту, Тбилиси, Ташкент, Магнитогорск, Самарканд, Свердловск, а также несколько населенных пунктов Алтая. В Свердловске он побывал на «Уралмаше», с которым Индия заключила контракт на поставку экскаваторов.

Начавшаяся в 1962 году война между Индией и Китаем укрепила сотрудничество, однако состояние самого Неру стремительно ухудшалось. В 64-м он скончался от сердечного приступа, и в СССР увековечили память дружественного политика. Около здания МГУ установлен памятник первому премьер-министру Индии.

Турнир проводился с 82-го года, но СССР ездил с 85-го: пышные встречи, строительство стадиона за пару дней и наслаждение Мышалова работой

Кубок Неру создали в 1982-м по инициативе Всеиндийской федерации футбола. Матчи носили неофициальный характер, а приглашенные страны не всегда привозили топовые составы.

В первом розыгрыше участвовали сборные Индии, Уругвая, Китая, Южной Кореи, олимпийская сборная Италии и второй состав Югославии. В этой пестроте выделялась основа сборной Уругвая, которая в этом же составе через год выиграла Кубок Америки. Она же в итоге и взяла первый Кубок Неру, обыграв в финале Китай 2:0.

Турнир пользовался успехом у местных: на каждый матч в Калькутте собирался полный стадион, ради матчей местное ТВ впервые в истории организовало спортивные прямые трансляции. Страна гордилась Кубком Неру, и в матче открытия поучаствовала сама Индира Ганди (кстати, дочь Джавахарлала Неру), занимавшая на тот момент пост премьер-министра.

Матч Румыния-Арентина (1984)

После удачного первого опыта местная федерация футбола сделала турнир ежегодным, стараясь менять приглашенные сборные.

Индия и СССР сближались с 60-х годов, когда Советский Союз выступал посредником в территориальном конфликте между Индией и Китаем. В 70-80-е годы в Индии находилась крупнейшая резидентура КГБ, а в 1981-м открыли линию тропосферной радиосвязи между государствами.

Поэтому в 1985 году поучаствовать в Кубке Неру пригласили и сборную СССР. Эдуард Малофеев привез игроков основы с задачей подготовиться к отбору ЧМ-1986. Ринат Дасаев, Геннадий Литовченко, Игорь Беланов, Тенгиз Сулаквелидзе, Олег Протасов – эти игроки через три года дошли до финала Евро-88 в Германии. На фоне сборных Китая, Ирана и Югославии советская сборная выглядела мощно. Но климат изматывал футболистов.

«Было тяжело играть, жарко, – вспоминает Ринат Дасаев в интервью Sports.ru. – Влажность высокая. Но мы были молодые, поэтому переносили жару более-менее нормально. Плюс играли часов в семь и в девять вечера, когда температура уже спадала».

На групповом этапе СССР с трудом победил китайцев, уступил югославам и в третьем туре обыграл Иран. Удивительно, но даже матчи группового этапа с участием чужих сборных собирали на стадионе «Махараджа-колледж» по 60 тысяч зрителей.

Дасаев признается, что его удивил такой ажиотаж в Индии: «Мы ехали из аэропорта, и нам по дороге организаторы показывают: «Вот здесь будет стадион». А там пустырь. Ни трибун, ничего не было. Через день-два приезжаем на игру и видим стадион, построенный из бамбука на 60-70 тысяч зрителей. И весь он заполнен.

К нам было очень теплое отношение. Приезжали из посольства, ходили на экскурсию к советскому танкеру, который приплыл в Индию. Приняли нас очень здорово».

В полуфинале сборная СССР обыграла Марокко 1:0, а в финале взяла реванш у Югославии за поражение в группе.

«Когда мы ехали на турнир, Лев Иванович Яшин говорил: «Когда мы съездили в Индию, то попали на чемпионат мира (речь о ЧМ-1956, перед которым СССР провел несколько товарищеских игр в Индии – Sports.ru). Я вам желаю того же». В итоге мы съездили в Индию и попали на чемпионат мира-86», – добавил Ринат Дасаев.

Советская сборная стала ездить в Индию каждый год и вплоть до 89-го стабильно выходила в финал. Под руководством Сергея Мосягина, а затем Анатолия Бышовца СССР выиграл турнир еще три раза, обыгрывая в финалах Китай (1:0) и олимпийские сборные Болгарии и Польши (по 2:0).

В 89-м Советский Союз также дошел до финала, но уступил в нем олимпийской сборной Венгрии 0:2. Медали с того турнира увезли Александр Мостовой, Игорь Шалимов, Андрей Кобелев и Игорь Колыванов.

К 1989 году турнир выдохся – основой играли только хозяева, да и средняя посещаемость упала. В итоге местная федерация решила проводить турнир раз в два года.

Последний раз олимпийская сборная СССР приезжала в Индию в 1991 году. Возглавлял ее Борис Игнатьев, а на поле выходили молодые Сергей Овчинников и Виктор Онопко.

«В Индии был замечательный прием, – вспоминает главный тренер сборной Борис Игнатьев в разговоре со Sports.ru. – В аэропорту встречали молодые девушки с цветами, гирляндами. Будто делегация министерства иностранных дел приехала. Отношение было очень хорошим, нам создавали все условия: жили в прекрасной гостинице, было замечательное питание. Наш врач Савелий Евсеевич Мышалов и массажист Михаил Насимов взахлеб говорили, как легко им работалось. Что-то из еды заказывали для команды – вообще никаких проблем не было. И так во всем.

Не закралось в памяти и какое-то негативное отношение болельщиков. Как правило, болеют за своих и агрессивно настроены против соперника. А там было теплое отношение к представителям нашей страны. У болельщиков было огромное желание посмотреть футбол, так как они не были избалованы этой замечательной игрой. Тысяч по 80 собиралось на наши матчи».

Это был единственный раз, когда сборная СССР не дошла до финала. Все решила ничья (1:1) со сборной Венгрии и поражение дублю Румынии (1:4), которые в итоге встретились в финале.

Борис Игнатьев тогда грустил: «Было неудовлетворение из-за результата. В таких турнирах он важен».

В 95-м в Индию отправили «Зенит», выступавший в Первой лиге. Кинули с призовыми, но накупили рубашек

После развала СССР сборной было не до поездок в Индию – Россия пропустила розыгрыш 93-го, в котором победила КНДР.

В 95-м нашу нас вновь пригласили, но отправить основу или даже молодежку было невозможно из-за разгара чемпионата. В итоге приняли необычное решение: в Индию отправили «Зенит», который в то время обитал в Первой лиге. Она стартовала только в апреле, поэтому участие в мартовском соревновании было хорошим способом подготовиться к сезону.

«Участие в турнире было спонтанным, – вспоминает полузащитник того «Зенита» Андрей Плетнев. – Нам объявили, что мы полетим в Индию недели за две-три. Не было никакой плановой подготовки».

В итоге в Калькутту поехала питерская команда под руководство Павла Садырина, но так как соревнование для сборных, по бумагам «Зенит» числился как «сборная клубов России». В тот год федерация футбола Индии вообще с трудом набрала пять участников турнира. Помимо России, играть против сборной Индии приехал основной состав Таиланда, Ирака и молодежка Узбекистана. Разница с 82-м, когда приезжал Уругвай, впечатляет.

«Стиль игры этих команд сильно отличался, – рассказывает Андрей Плетнев Sports.ru. – Но если Индия и Таиланд были значительно слабее по уровню, то вот у Ирака была хорошая сборная».

«Зенит» в группе сыграл вничью с Таиландом (1:1) и Ираком (0:0), а затем обыграл молодежку Узбекистана (2:0) и хозяев турнира (3:1). В финале оставалось победить Ирак, но что-то пошло не так.

Проблемы начались еще перед решающим матчем. Изначально спонсоры турнира пообещали победителям солидную сумму в долларах. Но тут «Зенит» выбил из турнира хозяев, и организаторы забыли о щедрости – заявили, что выплатят призовые в местных рупиях. По слухам, Садырин после этой новости собирался увезти команду. Но уговорили.

«Премиальные были копеечными – совсем не те деньги, которые нам обещали изначально. В итоге потратили их там же в Индии. Каждый накупил рубашек, курток. Это были не те средства, которые можно было потратить на золотые изделия или что-то еще», – делится Андрей Плетнев.

В итоге матч с Ираком был таким же жарким, как местный климат, но без голов. В самом конце «Зенит» упустил супермомент. Игра завершилась на автоголе Дмитрия Давыдова (сына Анатолия Давыдова), который сделал сборную Ирака победителем турнира.

«Там была сумасшедшая жарища, – вспоминает Плетнев. – Когда мы играли со сборной Ирака в финале, термометр показывал +52, если я не ошибаюсь. Возможно, именно поэтому мы и проиграли, так как в дополнительное время была сильная нагрузка. Поэтому и поле было жестковатое, ведь в тех условиях вряд ли можно было рассчитывать на мягкое».

По поводу влияния турнира на тот сезон «Зенита» мнения игроков разделились. Дмитрий Давыдов считает, что Кубок Неру помог петербургской команде: «Это был хороший способ подготовиться к дальнейшему сезону. Собрался хороший коллектив, ребята общались между собой. Этот турнир помог в том плане, что каждый игрок, зная свои возможности, в такой жаре вытащил из себя больше, чем мог. И это дало понять, что мы можем играть лучше в более комфортных условиях».

А вот у Андрея Плетнева иное мнение: «Мне кажется, турнир помешал, а не помог. Мы первые десять туров тяжело вкатывались в чемпионат. Определенные последствия дали о себе знать. Мы пробыли там 8-10 дней, и те климатические условия, в которых мы готовились, были абсолютно неприемлемы. После матчей в +50 играть в +15 – сумасшедший перепад. Сейчас как тренер я могу рассудить, что этот турнир из-за внеплановости был неэффективным. Но надо было поехать, ведь мы отстаивали честь России».

Со временем Кубок Неру затух: крутые сборные не приезжали, спонсоры ушли

После 1997-го турнир заморозили. Приехали те же сборные, а «Зенит» заменила молодежка Ганы. Второй год подряд кубок забрала сборная Ирака.

Из-за отсутствия финансирования Кубок Неру не проводили вплоть до 2007 года. Тогда сыграли Индия, Бангладеш, Камбоджа, Сирия и Киргизия. Зато хозяева турнира впервые взяли трофей! Правда, сборная Ирака отказалась возвращать оригинальный трофей, и федерации футбола Индии пришлось изготавливать новый.

В 2012 Кубок Неру заморозили. Учитывая, что Кубок Южной Азии проводят раз в два года, а Индия таме добивается успехов, необходимости в выставочном турнире больше нет.

Или…

Фото: wikipedia.org; VK/zenithistory; zen.yandex.ru