«Кошта вратарям руки ломал, а Гиля – легенда». Самый молодой вратарь в истории «Локо» Лобанцев рассказал об орущем Капелло, работе с Биличем и особенностях жизни в Казахстане

До сих пор скучает по Баковке.

Мирослав Лобанцев известен как вратарь, который так и не получил нормальный шанс проявить себя в «Локомотиве». Сейчас ему 27 и он играет за казахстанский «Кызыл-Жар», а параллельно путешествует по стране и кайфует от жизни в ней.

В интервью для Sports.ru Казахстан Мирослав рассказал нам о годах, проведенных в «Локомотиве», и поделился впечатлениями от игры в Казахстанской Премьер-лиге.

«Смородская боялась: «Чего это у вас мальчик шестнадцатилетний стоит?»

- Ты дебютировал за «Локо» в 17 лет в игре с «Мордовией». Помнишь тот момент?

- Да, конечно. Непередаваемые ощущения. Помню, что на сборах мы провели несколько матчей против крепких команд («Марибор», «Шленск», «Партизан», «Бурсаспор» – прим. Sports.ru) и получилось так, что все свои игры я отыграл «на ноль». Это были первые сборы и Славен Билич мне дал шанс.

Первая игра против «Мордовии», которая только вышла в Премьер-лигу. Мы приехали в Саранск, и мне уже в начале встречи Кирилл Панченко забил красивый гол от крестовины, хотя до этого на сборах я не пропустил ни одного. «Хорошее начало, да ну нафиг…», – я подумал. Сразу трибуны заорали. Команда только вышла в Премьер-лигу, полный стадион, первый гол… У меня началась нотка паники: «Заберите меня». Понятно, что молодой, неопытный, стресс тяжело переносить. Но когда мы сравняли – все встало на свои места.

- Билич перед первой игрой проводил с тобой личные беседы, мотивировал как-то?

- У него европейский подход к этому всему. Он довольно открытый, относится к тебе как к товарищу, другу. Понятно, что некая иерархия есть – ты футболист, он тренер, но с ним все равно было просто. Для меня это было шоком: во всех командах до этого с тренером ты так легко бы не пообщался, и тут ты переходишь в основу и главный тренер говорит тебе: «Привет, как дела? Все будет нормально».

Плюс поражало то, что у нас обычно к старшим обращаешься по имени-отчеству, а в Европе – просто Славен. Просто по имени, но психологически уже легче общаться. Он общался со мной, подготавливал, хотя я до последнего не знал, что буду играть против «Мордовии». За день до матча мне сказали.

- В памяти есть байка про Славена Билича?

- Про него нет, но про его помощника Николу (Николу Юрчевича – Sports.ru) есть одна. У нас был защитник Мануэл да Кошта со страшным ударом, которым он руки ломал всем вратарям. Мы играли на небольшом участке в две штрафных площади, а Никола был вообще на другой половине поля. В итоге Мануэл ударил настолько сильно, что мяч пролетел метров 50, попал точно в голову и человек потерял сознание. И это для Николы была первая тренировка в «Локомотиве». И тут тебе «Добро пожаловать».

- Почему после четырех сыгранных матчей на старте чемпионата, Билич больше не дал тебе шанса?

- Я слышал несколько версий, но не хочется их обсуждать, чтобы не выглядеть дураком. Видимо, был еще слишком молодой, не достаточно готов. Хотя я тоже считаю, что те матчи я отыграл достаточно уверенно.

Я тоже могу понять и тренера, и президента клуба, у которых цели, амбиции. Одно дело попробовать полевого молодого игрока, а другое дело вратаря. Тяжело представить, что у тебя задача быть в тройке, а ты поставишь семнадцатилетнего вратаря. Думаю, они решили подстраховаться.

- Может, озвучишь версию, в которую сам больше веришь?

- Как мне говорили близкие люди, которых могли информировать, все дело в том, что Смородская боялась: «Чего это у вас мальчик шестнадцатилетний играет в воротах?» Опять же, не знаю, насколько это правдой было. В итоге стали искать сменщика и подписали Дарио Крешича.

- Крешич Крешичем, но твоим главным конкурентов в «Локо» все-таки был Гильерме. Каково было соперничать с таким титаном?

- Гиля для меня легенда: столько времени на крутом уровне в одной команде. Если брать поколение 10-х годов, когда я в команде был, то он будет первым, кого я назову, если меня попросят ассоциировать «Локомотив» с одним игроком.

- Чему он тебя научил как вратарь вратаря?

- Скорее я у него учился многим вещам. Он всегда открытый, много подсказывал, общался. Вспоминаю тренировки с ним: он всегда смеется, угарает, шутит. И между делом смотришь на него и запоминаешь какие-то вещи. До сих пор использую определенные детали, подсмотренные у него.

- В будущем можешь его представить тренером?

- Не знаю… Наверное, в «Локомотиве» он может остаться на какой-то должности, но тренером вратарей я его почему-то не представляю.

«В дубле всегда был один тренер, а здесь четыре разных за четыре года»

- Мы уже упоминали Ольгу Юрьевну Смородскую. Каким руководителем она тебе запомнилась?

- Я был слишком молодой и сильно не задумывался о президенте, других руководителях. Я просто кайфовал, что я в основе, что у меня крутые условия: поля, топовые футболисты, база. Если бы был постарше – какие-то моменты выделил для себя. Но многие говорят, что у Ольги Юрьевны финансовая составляющая была под полным контролем.

- У многих она ассоциируется с легендарной фразой: «В атаке пошире, в защите поуже». Она действительно могла давать какие-то советы, вмешиваться в тренировочный процесс?

- Не помню, чтобы она приезжала на базу и что-то рассказывала футболистам, хотя часто смотрела тренировки. И не было такого, чтобы она остановила процесс и начала кого-то учить. На собрании из-за эмоций после отрицательных результатов, может, что-то такое было, но это нормально. Любой руководитель, который переживает за результат, может что-то такое сказать. Даже это высказывание – оно же логичное, ничего плохого в нем нет. Не самое глупое, что можно сказать.

- Если вбить в поисковик «Лобанцев о Смородской», то в первых ссылках будет твоя цитата: «Смородская в меня верит». Ты сказал это в январе 2013 года. Спустя столько времени – ты согласен с самим собой?

- Я чувствовал доверие и от нее, и от спортивного директора Кирилла Котова, и от других руководителей. Но вратарь такая позиция… Одно дело, когда клуб из второй восьмерки выпускает молодого вратаря, у него прет и вы болтаетесь в середине. Даже если он ошибется пару раз, то ничего не изменится.

Другая ситуация, когда Билич поверил, а Смородская побоялась. После начинается чехарда тренеров, приходит Кучук – и зачем ему этот Лобанцев, если у него есть Гильерме? Ему нужно здесь и сейчас показать результат, поэтому не до экспериментов. Спустя годы я понимаю, что люди подстраховались. У меня был шанс и я его хорошо использовал. А дальше что-то пошло не так, может, звезды не сошлись.

- Чехарда с главными тренерами влияла на команду?

- Для меня это было странно. Когда я тренировался в дубле, то там был всегда один тренер, а здесь четыре разных за четыре года. Не знаю, как это влияло на старших ребят, но сейчас я для себя понимаю, что мне точно было бы не комфортно. Ничего хорошего в этом нет. Приход нового тренера может дать импульс на 2-3 игры, а потом все это забывают.

- При Кучуке твоим новым конкурентом стал Илья Абаев. Если почитать комментарии под новостью о его подписании, то многие пишут «Зачем?», «Дайте шанс Лобанцеву». Можешь объяснить, для чего его подписали?

- Для меня Илюха Абаев – это эталон профессионализма. Ему 40 лет, а он до сих пор за «Олимп» из Долгопрудного играет. Когда я увидел, как он работает в свои 33 года и остается в прекрасной форме… Человеку за 30, а он шарашит больше тебя в зале, не имеет ни грамма жира и настолько профессионально ко всему подходит. Эти комментарии были неуместны, и Илюха сам это показал. Он меня многому научил и был для меня как старший товарищ. Мотивировал не только пряником, но и кнутом. Спасибо ему большое за это.

«Он перезванивает: «Ты дебил? Тебя правда в сборную вызвали»

- Когда в клуб пришли Семин и Геркус – они были готовы предоставить шанс или сразу дали понять, что не рассчитывают на тебя?

- Были позитивные разговоры, хотели предложить контракт на три года. Договорились с ними, и в какой-то момент Никиту Медведева подписали. В итоге все сошло на нет. Мне все равно предложили контракт на три года, но я не видел смысла оставаться. Если представить, что я тот контракт подписал, то пришлось бы конкурировать с Гильерме, Антоном Коченковым, Медведевым. Не нужно быть математиком, чтобы понять мою участь. Понятно, что конкуренция – это здорово и заранее сдаваться нельзя, но играть за «Казанку» или дубль я не видел смысла. В итоге я подписал контракт на год, поиграл немного за дубль и отправился в свободное плавание.

- В чемпионском для «Локо» сезоне 2017/18 ты числился в команде, но не попал в заявку ни на один матч. Как строились отношения с клубом в этот период?

- Я продлил контракт с клубом на год и тренировался с дублем. С «Казанкой» не сложилось почему-то. Я договорился с Геркусом и мне дали шанс спокойно тренироваться. Отыграл за сезон 27 матчей, но почему-то последние три игры в сезоне мне не дали сыграть. Могли третье место занять. Многие из той команды сейчас в основе играют. Я проникся и мне так приятно было с ними работать. Благодаря этим матчам я в «Ротор» попал, потому что видели, что человек играл.

- В 2015 году ты ездил в аренду в «Крылья». После этого были предложения от других клубов?

- Мне предлагали расторгнуть контракт с «Локомотивом». Об этом просили «Крылья», чтобы они меня после этого подписали на постоянной основе. В итоге мне не разрешили этого сделать. До сих пор не понимаю почему.

- Есть ощущение, что ты пересидел в «Локомотиве»?

- Есть это чувство, но я сделал там все, что мог. Я много раз просился в аренду, и были варианты для этого, в той же ФНЛ. В «Крылья» отпустили, и то я был там то вторым, то третьим вратарем. Логику других клубов могу понять. Зачем условной крепкой команде брать в аренду восемнадцатилетнего вратаря? Это глупо. Он отыграл хорошо первые четыре игры, а в пятой провалится.

Меня взяли в «Крылья», я отыграл там две игры, получил опыт. Это лучше, чем отыграть 100 матчей за дубль. Мне жаль, что в итоге так получилось. Я люблю «Локомотив». Еще и живу рядом с базой, в двух минутах от нее проезжаю каждый раз, когда в Москву возвращаюсь. Всегда с ностальгией проезжаю поворот на Баковку.

- В 2013 году ты тренировался с основой сборной России. Как так получилось?

- Это была идея Сергея Ивановича Овчинникова. Наверное, он хотел опробовать формат, который был с Акинфеевым, когда молодого вратаря подтягивают тренироваться к основе. Я в метро домой ехал и мне позвонил Владимир Петрович Коротков. Поднимаюсь на эскалаторе, а он говорит: «Мира, тебя в сборную вызвали». Я ему: «Все, хорош шутить, я кладу трубку». Он перезванивает: «Ты дебил? Тебя правда в сборную вызвали». У меня тогда столько эмоций было. Тогда это была сказка. Это сейчас чемпионат изменился и чаще молодых подтягивают. А тогда в сборной молодых вообще не было, только топовые. Еще и Капелло тренер. Понятно, что меня взяли просто потренироваться и в заявке посидеть. Но это был очень крутой опыт.

- Капелло чем-то запомнился?

- Пацаны играли в квадрат, и у них не получалось сделать 20 передач подряд без потери. В итоге Капелло вышел в середину и начал орать: «Люди в «Барселоне» и топ-клубах молятся, чтобы им не пришлось отбирать мяч! Их возят по 50-60 передач и они долго не могут выйти оттуда. А вы 15 передач сделать не можете». Я был в шоке, что в сборной есть пихач легкий.

- В качестве резюме: назови лучший и худший моменты в «Локомотиве».

- Эти четыре игры за основу в 17 лет – лучшее для меня было. Худшее – тот момент, когда предлагали контракт, и я вроде бы нужен, но и не пришей рукав. Когда говорят, что не нужен – это одно, а когда такая неопределенность – это даже обидней. Была мечта всю жизнь провести в «Локомотиве», и в один момент все эти мечты рухнули. Вот когда я это осознал – это было самое худшее.

«Если все матчи вспоминать, то ни в одном из них мы не были хуже. По xG на старте мы были лучше всех»

- Как появился вариант с «Кызыл-Жаром»?

- У меня был контракт с «Ротором», и так сложилось, что в межсезонье началась чистка футболистов. Я тоже под нее попал. В конце межсезонья сидел дома и ждал варианты. Были из ФНЛ варианты, но не сложилось. В итоге трансферное окно уже почти закрылось и мне звонит мой товарищ: «Приезжай в «Кызыл-Жар». Не топ-клуб Казахстана, но работы будет много». В итоге решился, собрал вещи и на следующий день уехал. Очень быстро принял решение.

- Помимо КПЛ, в твоей карьере были предложения от других иностранных клубов?

- Да, мной интересовалась команда из Дании. Но в последний момент сорвалось и они взяли датчанина. Видимо, боялись, что у меня будет долгая адаптация.

- Впереди у команды игра с «Осиеком» в Лиге конференций. Что знаешь о сопернике?

- Мне кажется, однажды на сборах мы даже играли против них. А за пару лет до этого, если честно, я даже не знал об этой команде. Сейчас информацию проштудировал и знаю, что команда играющая.

- Казахстанским клубам стабильно не везет в еврокубках, хотя зачастую соперники не особо сильнее. С чем это связано?

- В прошлом году я впервые следил за казахстанскими клубами в еврокубках. «Шахтер» прошел сильные команды. «Кайрату» не повезло. Не сказать, что они хуже играли. Сейчас такой футбол: ты на сборы приезжаешь, играешь с разными командами и складывается ощущение, что весь футбол примерно на один уровень вышел. Если не брать топовые клубы, конечно. В футбол все играть умеют и не важно, из какой страны эта команда. В том же «Карабахе» достаточно хорошие условия. Все профессионалы и хотят высоких результатов.

- За счет чего скромный «Кызыл-Жар» добился высокого результата в прошлом сезоне?

- Подобрался шикарный коллектив, мы были одной большой семьей. Никакого негатива не было, все друг друга поддерживали вне зависимости от результата. До сих пор общаемся с Андреем Владимировичем Карповичем. Настолько семейная атмосфера, что они до сих пор пишут, поздравляют с победами. Плюс сыграло то, что мы здорово начали: набрали много очков и шли наверху таблицы. Бились друг за друга на поле. Может, это банальные вещи, но это было реальным.

- В предыдущем сезоне команду тренировал Андрей Карпович, но в этом сезоне он покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов. Что пошло не так?

- Я много раз прокручивал у себя в голове, с Владимировичем это обсуждал, но конкретную причину так и не нашел. Нам жутко не везло в матчах на старте сезона при Карповиче. Даже в первой игре с «Каспием» мы не забили три стопроцентных момента и в итоге пропустили сами. И если все матчи вспоминать, то ни в одном из них мы не были хуже. По xG на старте мы были лучше всех. Многих возили всю игру, а в конце гол в наши ворота. Это портит настроение, но мы продолжаем биться, потому что большая часть коллектива осталась с предыдущего сезона.

- Сейчас Андрей Карпович возглавляет «Актобе». Звал вас с собой?

- Это неправильно. У него новый клуб, в котором другие цели, футболисты. Не было такого, чтобы он позвонил и сказал: «Мира, поехали».

- Что изменил Али Алиев?

- У него другой подход к тренировочному процессу, иные нагрузки. Больше уделяем внимание физике, больше работы в зале. Немного изменилась концепция игры в целом: сейчас мы больше владеем мячом, стараемся его контролировать. При Карповиче наш футбол был заточен на другие вещи.

- И Карпович, и Алиев – молодые специалисты. В их работе чувствуется инновационный подход?

- Они разные тренеры. Они вносят в тренировки и тактику что-то новое. Это молодые специалисты и они знают, что делают, чего хотят от футболистов и понимают, как это донести. В их действиях чувствуется уверенность.

- В прошлом сезоне у тебя была серия длиной в 506 минут без пропущенных голов. Это заслуга тренера вратарей Александра Петухова?

- Его тренировочный процесс вывел меня на новый уровень. Не знаю, замечает ли это рядовой болельщик, но для себя я это знаю и надеюсь, что этот прогресс виден. Если бы не он, я бы остался на том же уровне, который у меня был 2,5 года назад, когда я пришел в клуб.

Раньше моя игра состояла больше из интуитивных действий. А с ним я четко знаю, что мне нужно делать. Когда ты имеешь вратарский план на матч – тебе гораздо легче играть. Спасибо ему, что научил меня многим моментам, и, по его мнению, мне еще многому предстоит научиться.

- Во время пенальти тоже полагаешься на интуитивные действия?

- Сложно по мячу играть. Я читал, что при хорошем ударе в угол любой вратарь не сможет среагировать. Просто нужно анализировать перед каждой игрой информацию об этом, кто-то себе на бутылке ее пишет, кому-то подсказывают перед ударом. Я использую информацию, доступную в обычном InStat, а дальше подключаю интуицию.

- Уже во втором сезоне ты стал капитаном. Как заработал такое доверие?

- Если честно, не знаю. Мы просто на сборах были и мне Андрей Владимирович Карпович капитанскую повязку дал. Видимо, от него доверие было. Он общался со мной на сборах, делился своим мнением, спрашивал мое. Это решение тренерского штаба, который предварительно на собрании посоветовался с ребятами.

«Думал, что правила как в России. Спокойно ездил, а потом был «приятно» удивлен штрафам»

- Алиев рассказывал, что, работая в «Шахтере», он сталкивался с неправильным питанием футболистов. Как в «Кызыл-Жаре» с этим обстоят дела?

- Те, кто в городе без семьи, живут на базе. Здесь свой повар. С приходом самого Алиева питание улучшилось. Глобально ничего не изменилось, просто он следит за этим. Запрет на сахар и оливковое масло – это обычные вещи.

- У тебя какое любимое казахское блюдо?

- Пару раз ел вкусный бешбармак. Но нужно есть только качественный, не в забегаловке, а где-нибудь в деревне, когда по трассе едешь. На юге остановишься, тебе какая-нибудь бабушка предложит – обязательно надо пробовать. Лучше деревенского бешбармака нет.

- Судя по твоим соц.сетям, ты кайфуешь от Казахстана. Назови три лучших места, где ты побывал.

- Все места около Алматы. Шарынский каньон, Большое Алматинское озеро (БАО). С одной стороны обычная достопримечательность, но мы во время карантина с женой пешком поднимались с подножия. Мы пошли вверх не по серпантину, а по трубе, которая там была. Нам издалека показалось, что будет по ней проще, но в итоге часа три поднимались и пропотели. Потом не знали, как назад спускаться. Слава Богу проезжала машина с туристами и они нас подобрали. Мне пришлось сидеть на коробке передач, грубо говоря. Не знаю, зачем они нас взяли, потому что машина и так полная была, так еще и серпантин. Тормоза не сработают и все. Я еще и сидел ближе всех около лобового стекла, мне было вообще стремно.

В общем, всем, кто меня спрашивает куда поехать, я говорю: «Возьмите машину и езжайте на юг в сторону Алматы. Изучите всю область: каньоны, ущелья, горы». Еще удобно, что ты можешь находиться в центре Алматы, и через тридцать минут на машине поехать в горы или на озера.

- Ты говоришь, что на машине из Алматы можно поехать куда угодно. Но оттуда нужно же выехать как-то. В моих воспоминаниях там ужасное движение.

- Я сам москвич и уже привык к такому плотному движению. У меня другая ситуация была. В России же при ограничении 60 км/ч можно ехать 79 и тебя камеры не оштрафуют. А в Казахстане превышать можно только на девять километров. То есть, при скорости 70 км/ч уже будет штраф. А я думал, что правила как в России. И я спокойно ездил, а потом был «приятно» удивлен штрафам.

- В декабре у тебя заканчивается контракт с клубом. Переговоры о продлении ведутся?

- В Казахстане вполне нормально, что у тебя контракт только на год. Редко кого-то подписывают на два года, потому что бюджеты устанавливаются акиматами (региональный орган власти в Казахстане – Sports.ru) только на год вперед. Перестраховываются, вдруг бюджет в следующем году меньше станет. Пока никто со мной не связывался по поводу продления.

Хоккейный эпилог: о Ничушкине, Малкине и Федотове

- Ты дал понять, что следишь за НХЛ. Насколько глубоки твои познания?

- Стараюсь по возможности смотреть. В Казахстане матчи рано утром начинаются, и если смогу раньше уснуть, то могу встать в 7 утра и посмотреть. Регулярку, наверное, не буду вставать смотреть, а вот плей-офф – обязательно. Обзоры стараюсь все посмотреть.

- Как тебе игра «Колорадо» в плей-офф?

- Это настолько топовая команда… Они столько сезонов в регулярке всех выносят, а потом в плей-офф вылетают. Я был рад, что они выиграли, потому что там несколько игроков уже долго к этому шли: Джонсон, Маккиннон, Ландескуг, Макар. Они заслужили.

Про «Тампу» могу сказать, что при счете 0:2 в серии с «Рейнджерс», когда они первую игру у них забрали, я был поражен тем, что они могут по щелчку включиться и начать играть в свой хоккей. Кучеров, Стэмкос могут весь сезон с травмами провести, а потом в плей-офф выйти и всех вынести. Сейчас чуть-чуть не хватило. Допускал, что они могли и третью чашку подряд забрать. Когда они вторую игру в финале выиграли, я был уверен, что седьмой матч тоже будет.

- В четвертой игре был спор по поводу шестого полевого у «Колорадо». Рассуди.

- Детально этот момент не смотрел, но видел фотки, где Кадри позировал в футболке с надписью «Too many men» («Нарушение численного состава» – Sports.ru).

- Ничушкин красавчик?

- Да! Я очень рад за него. Хоть с ним лично не знаком, но я помню, как он в «Далласе» не мог 59 матчей забросить и над ним все смеялись. А затем такой прогресс в «Колорадо» из третьего до первого звена.

- «Питтсбург» не хочет давать новый контракт Малкину на его условиях. Что думаешь?

- Слышал, что хочет контракт на более долгий срок. Это логично для его возраста. Летанг же подписал контракт.

- Представляешь его в другой команде?

- Нет, ни Малкина, ни Летанга вообще не представляю. Если честно, и Кессела не представлял. Он у меня тоже с «Питтсбургом» ассоциировался всегда с его смешными видео. Жалко было, когда он ушел. Хотя у меня нет любимой команды, я больше глор. Болею за всех по чуть-чуть. Моя игра – это футбол, но хоккей – это всегда интересно, особенно на канадских площадках. КХЛ вообще не смотрю.

- Слышал о ситуации с Иваном Федотовым?

- Да, слежу за ситуацией. Дай Бог, чтобы ему в хоккей дали играть. Не важно, футбол или хоккей, если тебе год не дают играть, то ты свой уровень теряешь. Если вдруг до него дойдет, то хочется пожелать, чтобы он не оставался без любимого дела.

Фото: VK/fclokomotiv; Instagram/m1rkkka; РИА Новости/Максим Богодвид