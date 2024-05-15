Идеальный ход от «Эдмонтона»: дали «Ванкуверу» отыграться с 0:2, но сразу забрали победу

За 39 секунд до сирены.

Матч двух канадских команд вновь удивил. Пусть там и было всего пять шайб (3:2), по финальным минутам эта игра выделяется на фоне остальных. Отличается она и игровой историей. Вратарь «Эдмонтона» Кэлвин Пикар впервые появился в стартовом составе в матче плей-офф НХЛ. Такой ход принес клубу победу – Пикар в ней активно поучаствовал (19 сэйвов).

Голкиперу уже 32 года, а тренер «Эдмонтона» Крис Кноблаух только сейчас проникся его надежностью: «Он выглядел парнем, сыгравшим 100 матчей на таком уровне». По перспективам Пикара на будущие матчи пока ничего не ясно, но вратарская проблема «Эдмонтона» актуальна примерно всегда. Символично, что теперь команда чуть все не упустила и с таким человеком в рамке.

«Ванкувер» развалился на последней минуте – сразу в двух периодах

«Эдмонтон» уступал в серии 1-2, поэтому Кноблаух и пошел на эксперименты. На 11-й минуте матча всем стало чуть спокойнее: тогда счет открыл Леон Драйзайтль, реализовавший большинство после паса Коннора Макдэвида. Их связка не подводит никогда.

«Ойлерс» еще и не испытывали проблем в равных составах, хотя в прошлом матче такое происходило. Как раз при игре 5-на-5 хозяева удвоили преимущество за 40 секунд до конца второго периода . Это Райан Нюджент-Хопкинс подхватил шайбу на синей линии и попал с кистей в дальний угол. Казалось, что все определено.

В третьем периоде «Ванкувер» будто бы почувствовал поддержку болельщиков на родном стадионе – фанаты вторую игру подряд заполняют «Роджерс Арену», чтобы посмотреть выездные матчи команды на кубе.

На седьмой минуте третьего периода «Кэнакс» отыграли первую шайбу. Ее забросил Конор Гарланд, а в голевой атаке поучаствовал Никита Задоров, у которого уже 4+4 в 10 матчах.

Потом «Ванкувер» снял вратаря и сравнял счет за 1:40 до финальной сирены – забил Дакота Джошуа, для которого это четвертая шайба в текущем плей-офф. Вот вам и драма, которую «Эдмонтон» сочинил сам себе. К Пикару в такой ситуации претензий минимум, а вот полевым хоккеистам явно требовался какой-то разбор.

Они и разобрались.

Казалось, что гости на кураже заберут в овертайме и этот матч, но до дополнительного времени команды не добрались. «Ванкувер» отдал концовку и в третьем периоде – за 39 секунд до сирены Шилов снова пропустил после классного кистевого .

На победную шайбу сделал передачу Леон Драйзайтль, для которого ассист стал 20-м очком за 9 игр плей-офф. Он стал девятым игроком в XXI веке, кто набрал такое количество очков на этом отрезке. Драйзайтль ассистировал защитнику Эвану Бушару – тот в сезоне-2023/24 резко превратился в статистического монстра. Сначала накидал 82 (18+64) очка за 81 встречу в регулярке, а сейчас имеет 15 (4+11) в плей-офф.

Лишь в одной встрече еще в серии с «Лос-Анджелесом» (вторая, 4:5 ОТ) Бушар не набирал очки. С «Ванкувером» он вторую игру подряд выдает 1+1. Бить рекорды по результативности в составе «Эдмонтона» позволено не только Макдэвиду. Вот и Бушар в общей сложности за 37 матчей плей-офф НХЛ добрался до отметки в 40 очков. Быстрее него так делали всего двое – Брайан Лич (32) и Бобби Орр (33).

А как там наши?

● Выглядит жестко, но Илья Михеев пока вообще не приносит пользы «Ванкуверу» в этом плей-офф. Что мы видим: 0+0 в 10 матчах от нападающего со средним айстаймом 12:02. Кто-то скажет, что мало, но есть пример Евгения Кузнецова, который при меньшем игровом времени (11:27) помогает «Каролине». У Михеева в четвертом матче серии ни одного броска в створ и три хита;

● Задоров, помимо голевой передачи, был заряжен и на собственную шайбу – сделал три броска в створ, но не забросил. У него четыре хита и второе время на льду в команде – 22:01.

А в серии «Эдмонтона» и «Ванкувера» счет сравнялся (2-2).

Фото: East News /Jason Franson/The Canadian Press via AP