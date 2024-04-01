Почему «Автомобилист» так называется?

Раньше вообще был «Спартак».

«Автомобилист» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Это самый молодой участник плей-офф-2023/24. Клуб основан в 2006 году – моложе только «Адмирал» (2013), «Сочи» (2014) и «Куньлунь» (2016). Они завершили сезон еще по итогам регулярки.

Тольятти («Лада»), Нижний Новгород (ГАЗ), Москва (ЗИЛ, «Москвич»), Набережные Челны (КамАЗ), Ульяновск (УАЗ) – вот список городов России, которые ассоциируются с автомобильной промышленностью. Екатеринбурга среди них нет. Тогда откуда в названии возникла связь с автомобилями?

В Екатеринбурге уже существовал «Автомобилист» – тот клуб появился на месте «Спартака»

В 1950 году в Свердловске (название Екатеринбурга с 1924 по 1991 годы) создали хоккейную команду «Спартак», хотя в Высшей лиге СССР уже играли команды из Москвы и Минска с такими же названиями. Сам Свердловск тогда был представлен местным «Динамо», основанным в 1947-м.

Просуществовало «Динамо» до 1955 года, а лучшим результатом за восемь сезонов стало 8-е место в сезоне-1949/50. Как раз с расформированием динамовцев совпал выход «Спартака» в класс «А».

«Спартак» ни разу не забирался в первую половину чемпионата, но и из элиты не вылетал. В середине 60-х у клуба начались финансовые проблемы. Для выступления в чемпионате СССР понадобились солидные спонсоры. В 1966 году на помощь пришло Средне-Уральское транспортное управление «Свердлавтотранс».

Областной совет в те годы возглавлял ветеран ВОВ Владимир Кот. По его инициативе, чтобы подчеркнуть связь с автотранспортом, «Спартак» переименовали в «Автомобилист» .

Уже через три года свердловчане под руководством Сергея Митина добились лучшего результата в истории – пятое место в чемпионате СССР. В том же сезоне они одержали одну из крупнейших побед в истории – 6:0 против ЦСКА с Михайловым, Петровым и Харламовым.

Развить успех помешало прежнее название команды. Вот что рассказывал официальному сайту КХЛ экс-вратарь «Автомобилиста» Виктор Пучков:

«Как говорят артисты, на утро мы проснулись знаменитыми. К нам уже совсем другое отношение было. Следующий матч в Москве у нас был со «Спартаком». После крупной победы над ЦСКА, в столице был ажиотаж. И у нас были силы, чтобы зацепить еще одного гранда, но… Приходим на игру. Объявляют состав. Меня нет, некоторых других опытных игроков тоже. Почему? А все очень просто. Московский «Спартак» в том сезоне шел с ЦСКА ноздря в ноздрю в борьбе за чемпионство, и им очень нужна была победа. А мы ведь все – тоже, по сути, спартаковцы. То есть, сыграть в полную силу нам не дали, сказали: «Нельзя!»

В 90-е команда снова испытывала проблемы с финансированием – неудивительно, в тот период денег не было у всей страны. В 1996-м команду на год переименовали в «Спартак», а с 97-го она носила имя «Динамо-Энергия».

В 2006 году создан «Автомобилист», который известен нам сейчас. Это не преемник того «Автомобилиста», который выступал в 60-90-е годы, но создатели команды учли мнение болельщиков и вернули любимое название . В сезоне-2006/07 «Авто» и «Динамо-Энергия» даже выступали вместе в Высшей лиге, а на следующий год второй клуб прекратил существование.

Через ту команду прошли многие: олимпийские чемпионы, победитель Кубка Стэнли и нынешний тренер «Амура»

По старому варианту «Автомобилиста» мы узнали многих известных хоккеистов. В Советский период можно выделить следующих:

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• Виктор Пучков, вратарь. 13 лет провел в свердловской команде. Оттуда он вызывался в сборную СССР, с которой в 1969 году выигрывал чемпионат мира.

• Илья Бякин, защитник/нападающий. Воспитанник свердловского хоккея, в составе юниорской команды стал чемпионом СССР среди юношей. Тоже вызывался в сборную СССР из «Автомобилиста». В 1988 году стал победителем Олимпиады в Калгари. Он же – трехкратный чемпион мира и двукратный победитель европейского первенства.

• Сергей Шепелев, нападающий. Воспитанник «Автомобилиста», провел в команде пять лет за два захода. В 1979 году перешел в московский «Спартак», откуда попадал в сборную. С национальной командой выигрывал Олимпиаду (1984), три чемпионата мира и Европы. В 1981 году стал обладателем Кубка Канады, забросив три шайбы в финальном матче. В сезоне-2006/07 возглавлял уже современный «Автомобилист», который выступал в Высшей лиге перед созданием КХЛ.

В 90-е годы с именами было еще веселее. С 1996 по 1999 годы «Динамо-Энергию» возглавлял вернувшийся из Словении Владимир Крикунов. Такими словами он вспоминал тот период:

«В то время и дворец был «убитый», раздевалки толком не было никакой, тренерской комнаты не было, да и с зарплатой были проблемы, у меня 7 месяцев была задержка, у игроков – 5 месяцев. Но ребята хотели играть, я им говорил, если решим задачу, то все получим. И мы в итоге решили задачу, пробились в элиту, и с нами рассчитались».

В 90-е годы через ту команду прошли Андрей Мартемьянов (1981-1983 и 1984-1991), Николай Хабибулин (1989-1991), Павел Дацюк (1996-2000), Алексей Симаков (1997-2002), Алексей Булатов (1996-1999) и Алексей Яшин (1990-1991).

Фото: РИА Новости /Сергей Гунеев, Павел Лисицын; Sergey Kolesnikov/Global Look Press