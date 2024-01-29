Промах сезона в НХЛ: лучший бомбардир «Лос-Анджелеса» с метра не попал в пустые 🤯

Вратарь был уверен, что гол.

«Сент-Луис» обыграл «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ) – прямого конкурента за место в зоне уайлд-кард. Но кто бы мог подумать, что в матче с обилием шайб, главным хайлайтом станет промах.

За пять минут до конца первого периода «Блюз» пытались начать атаку, но «Кингс» отбрасывались. Вдруг на ровном месте в своей зоне шайбу потерял защитник хозяев Тони Крюг. Ее подобрал Адриан Кемпе, отпасовал Анже Копитару и помчал на дальний угол, чтобы дождаться обратной передачи.

Копитар как надо поднял шайбу над клюшкой стелящегося Крюга, а Кемпе ее подхватил крюком. А дальше…

Кемпе как настоящий профессионал первым делом пересмотрел эпизод на скамейке. Хотя претензии к нему вряд ли у кого-то были – в начале первого периода именно он открыл счет после паса того же Копитара. Сейчас швед лучший бомбардир «Лос-Анджелеса» с 43 (17+26) очками.

Обратите внимание на реакцию вратаря «Сент-Луиса» Джоэла Хофера. Первые пару секунд он был уверен, что пропустил.

Важную роль в победе хозяев снова сыграл Павел Бучневич, который забросил во втором периоде и ассистировал в овертайме на Брэйдена Шенна. Бучневич забивает в третьем матче подряд, теперь у него 39 (17+22) очков.

У «Сент-Луиса» пятая победа кряду – забрались в зону уайлд-кард Запада и соседствуют там с «Кингс». У обеих команд по 54 очка. Но уже завтра их может сдвинуть «Нэшвилл», у которого на один балл меньше и матч с «Оттавой». До перерыва на Матч Звезд «Блюз» еще сыграют дома с «Коламбусом», а «Лос-Анджелес» на выезде с «Нэшвиллом».

Фото: AP Photo /Jeff Roberson