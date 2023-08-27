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«Этот канадец, наверное, приехал из пивной лиги». Чего Ротенберг не знает о тренере Дэвиде Немировски?

Дэвид Немировски Дэвид Немировски
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Поопытнее Романа.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг взбесился на предсезонном турнире в Петербурге: после силового приема защитника «Сибири» Ильи Морозова на Захаре Бардакове он выругался на тренера соперников Дэвида Немировски, за что получил матч-штраф. На пресс-конференции он выдал такую фразу:

«Эти ребята, которые вышли у соперника, и тренер... Ну не знаю, где-то он, наверное, в пивной лиге в Канаде работал».

Ох, похоже, Роман немного запутался. Есть сразу несколько аргументов, которые докажут, что Немировски далеко не тренер из пивной лиги.

1. У Дэвида богатая игровая карьера: 771 матч на профессиональном уровне и 840 с учетом плей-офф (Ротенберг даже посмотрел меньше). 

Немировски задрафтовала «Флорида» в 1994-м. За четыре сезона он так и не стал стабильным игроком основы, но провел почти сотню игр в НХЛ на позиции правого нападающего. За 20+ лет Дэвид поиграл в восьми странах, в том числе в России. Заезжал в ЦСКА и СКА – застал Суперлигу и КХЛ. Но лучший этап карьеры пришелся на Финляндию – за 76 матчей набрал 71 очко в «Ильвесе» и «Йокерите». 

Говорят, в ЦСКА у него был конфликт с Игорем Захаркиным, но сам он напрямую об этом не говорил: «Не хочу жаловаться на жизнь в предыдущем клубе. Провел в ЦСКА два хороших года и ни о чем не жалею. Да и с Вячеславом Быковым у нас были неплохие отношения. Он замечательный человек и тренер. С детства считал его великим хоккеистом. Но меня не устраивали другие вещи. Это никак не связано с городом или руководством. Так скажем, у меня не сложились отношения с одним из тренеров ЦСКА».

Ротенберг, кроме лиги 3-на-3, которую сам же продвигает, нигде не играл.

2. Как и Ротенберг, перед тренерской карьерой Немировски несколько лет провел в статусе менеджера. С 2015 по 2018 годы он работал спортивным директором и ассистентом в «Адмирале», с которым дважды выходил в плей-офф. На этот период и пришелся его первый опыт главным – суммарно он рулил Владивостоком три матча.

Опыт спортивного директора был тяжелым – «Адмирал» испытывал финансовые трудности, из-за чего приходилось ужиматься. Сам Немировски рассказывал, что выплаты от клуба так и не получил. Успехи тоже были – при нем появился Никита Серебряков (лучший вратарь КХЛ по итогам прошлого сезона). Также в команду пришли Виктор Александров, Дамир Жафяров, Владимир Ткачев и Михаил Фисенко. 

3. Как тренер Немировски тоже не новичок. Он четыре года руководил «Торпедо» до прихода Ларионова – а это 245 матчей. У Ротенберга сейчас 110 – и всего полтора года работы.

Дэвид возглавил «Торпедо» в 41 год: помог опыт в «Адмирале» + его помнили как игрока (124 матча в КХЛ). Немировски хвалили за атакующий стиль – команда в каждом сезоне, за исключением ковидного, забрасывала не меньше 160 шайб, причем дважды заскакивала в плей-офф с отрицательной разницей. Последний сезон при канадце Нижний закончил девятым – могли попасть в плей-офф, но лига не стала менять покинувший КХЛ «Йокерит». Это и стало причиной увольнения. 

Интервью с лучшим вратарем КХЛ: три года жил в Канаде, хвалит Ротенберга и разбирается в фигурном катании

Делаем вывод: Немировски в разных статусах выводил в плей-офф КХЛ две не самые топовые команды – «Адмирал» и «Торпедо». Ротенберг делал это в разных должностях только со СКА.

4. В 2022 году портал ESPN после анонимного голосования хоккейных экспертов (от агентов до менеджеров) составил список тренеров, которые могли бы попробовать себя в НХЛ. Вопрос был простой – кого бы они хотели видеть в НХЛ?

В этот список попал экс-тренер «Торпедо» Дэвид Немировски, единственный представитель КХЛ. Один из экспертов отметил в нем опыт, сообразительность и открытость. 

Сам Немировски получал предложение от одного из клубов НХЛ: «В будущем хотел бы попробовать себя в НХЛ, но помощником быть не хочу, а для роли главного тренера я пока не готов».

5. Мы часто видим в новостях цитаты игроков и тренеров, которые положительно отзываются о Ротенберге. Искренне они это делают или не очень – вопрос открытый, но хвалят его действительно много. 

О Немировски тоже можно собрать такие цитаты:

«Я знаю Дэвида еще по «Адмиралу», и мне нравится его стиль работы. Он всегда в хороших отношениях с игроками. Он был главным тренером в «Адмирале» три игры, а остальное время выполнял обязанности помощником и находился на скамейке. Дэвид много работал с нападающими и над большинством», – рассказывал словенский нападающий Роберт Саболич.

«У него своя система. Главное отличие – он не повторяет по сто раз, а скажет один раз, и все. Немировски предоставляет свободу действий. Не было такого, чтобы мы что-то переделывали по несколько раз, в этом смысле он доверяет игрокам», – вспоминал Артем Михеев, с которым Дэвид работал в «Торпедо».

Нападающий Данил Воеводин, который работал с Немировски в «Торпедо», рассказывал: «Его тренировки не похожи на занятия российских специалистов. Мне, например, в физическом плане у него было полегче заниматься. И в сезоне по функционалу я нормально себя чувствовал, ощущал прилив сил». 

Агенты тоже в восторге. Вот что про тренера канадского происхождения говорил Шуми Бабаев: «Немировски пользуется огромным уважением со стороны игроков и тренеров. Дэвид – отличный аналитик и тактик».

6. Ротенберг посмотрел 800 матчей перед тем, как стать тренером. Немировски в детстве тоже готовился. Однажды он рассказал о коллекции кассет: «У меня было около 200 матчей на видеокассетах – с 1980 года и до того, как я стал профессиональным хоккеистом».

Плюс Немировски – поклонник советского хоккея, на который так любит ссылаться Ротенберг. Это неудивительно – Дэвид хоть и родился в Торонто, но всю жизнь рос в русской семье. Его родители из Одессы и учили его родному языку, но английский акцент никуда не делся. Российское гражданство Немировски получил в 2001 году, когда играл в «Локомотиве».  

Возможно, тренер из пивной лиги – это даже комплимент. Пивные лиги – любительские турниры, разбросанные по Северной Америке. Как правило, они спонсируются пивными компаниями – отсюда и прозвище. Это что-то вроде нашей Ночной лиги, только в конце есть важный ритуал – совместное распитие пенного. Совсем недавно в одной из таких лиг сыграл Коннор Макдэвид.

В любом случае, «Сибирь» возглавил далеко не ноунейм, а очень сильный специалист.

Использованы цитаты: официальный сайт «Торпедо», Metaratings, Бизнес Online, соцсети Шуми Бабаева, Чемпионат, Спорт день за днем

Ярость Ротенберга: обматерил соперника, наехал на судей и схватил матч-штраф

Фото: vk.com/ХК Сибирь; vk.com/ХК СКА; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Даничев; Serge Fedoseev/Russian Look/Global Look Press

2 комментария

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Creol
Что вообще знает этот сынок о хоккее?)
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Макс Смирнов
Назвать Немировский каким то ноунеймом из пивной лиги , ну это прям мерзость от финского маэстро , это как дитятко обижается , когда ему мороженая не покупают , Немировский почти 20 лет с перерывами в России играет тренирует , а этот шлангом прикидывается 🤦🏻‍♂️ ,если и есть хоккейные боги ,то как раз самое время показаться и освободить наш хоккей от финской системы
0
0
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