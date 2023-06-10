Не велся на провокации Радулова.

Иван Емец начал этот сезон в «Северстали» у Разина, но получал слишком мало игрового времени. Осенью нападающего обменяли в «Адмирал» - и он поучаствовал главной сенсации плей-офф-2023.

Сейчас Иван кайфует во Владивостоке и даже знает, чем заняться во время восьмичасовых перелетов. Он забросил одну из шайб в решающей игре с «Салаватом» и до конца верил в то, что удастся пройти «Ак Барс».

Мы поговорили с ним об «Адмирале» этого сезона, его соперниках и вспомнили самый большой провал в карьере.

Перелетов не боится – садился однажды на остров в открытом море

– Судя по новостям, после сезона «Адмирал» катался по мастер-классам чуть ли не по всему Приморью. Даже на Сахалин заглянули. Чувствуешь, как выросло внимание к команде после исторического успеха?

– Да, еще по ходу сезона больше людей стало обращать внимание на хоккей. Тем более, его в Приморском крае долго не было – год не играли. Болельщики соскучились по хоккею. Помню, еще когда с Череповцом приезжал сюда в начале регулярки, были полные трибуны. По ходу сезона также: каждые выходные на стадион не пробиться. Особенно на дальневосточное дерби – люди за часы раскупали билеты. Про плей-офф вообще молчу. И когда приезжаешь в такие города, как Артем, Уссурийск, Южно-Сахалинск, Находка – люди нас знают и болеют. Большой опыт и для детей, и для их тренеров.

– На улицах стали узнавать чаще?

– Узнавали и так. Ну и до сих пор узнают, есть такое.

– Ты пришел в «Адмирал» по ходу сезона. Насколько сложно было влиться в команду, костяк которой был собран еще в прошлом году?

– Это у меня не первый переход. Да, сложности какие-то были: притереться к ребятам, понять требования тренера. Но хорошо, что кого-то уже знал – приняли, ввели в курс дела.

– Кого, например?

– Рината Валиева, Рыкова Егора и остальных ребят тоже заочно. Так уж всех и не вспомню. Прохор Корбит еще подъехал по ходу сезона. С Колей Чебыкиным в сборной играли.

– Почему ты ушел из «Северстали»?

– Начинался сезон, и я не попадал в состав. Сначала сам спросил у Андрея Владимировича [Разина], как он будет на это смотреть. Он сказал: «Я тебя тоже понимаю, что не играешь. Если найдешь себе команду – препятствовать обмену не буду». Я ему очень благодарен, что он не стал упираться и пошел навстречу. Потом в течение недели нашли команду – так и оказался здесь.

– А то, что именно «Адмирал» – нормально? Далеко ведь переезжать.

– Для меня это был вызов, новый шаг в карьере. Завоевать место в составе, стать лидером, играть постоянно. Обрадовался, за пару дней собрал вещи и полетел.

– Перелеты поначалу сложно давались?

– Да. Нам Леонид Григорьевич [Тамбиев] запрещает распыляться на такие мелочи – обращать на это внимание, что перелетов много. Но первое время было непросто. Особенно первый выезд – я прилетел сюда, сыграл один матч против «Северстали» – и мы полетели. Тогда я ощутил, что будет сложно. Ребята подсказали, как лучше спать в плане часовых поясов, во сколько ложиться. Один-два выезда – и втянулся.

– Расскажи пару лайфхаков.

– А это уже внутрикомандная фишка. Узнают о ней – будут к нам прилетать, пользоваться, и Дальний Восток потеряет свой шарм.

– Перелет из Владивостока до Москвы длится примерно 8 часов. Чем вообще можно заниматься все это время?

– По ходу сезона это не особо бросается в глаза – ты улетаешь, играешь серию матчей в течение недели и летишь назад. Во время перелета ты можешь музыку послушать, фильмы посмотреть, книжки почитать, ребята в карты играют. Даже банально поговорить, свои игры разобрать.

Но когда в плей-офф ты летаешь туда-обратно чуть ли не через день по семь часов... Я уже фотографии в телефоне чистить начал. Просто не знал, чем себя занять.

– Обычно что читаешь, смотришь в полете?

– У нас обычно Юра Паутов за фильмы отвечал. Что скачает, скинет по AirDrop – то и смотрел. После игры не хочется тяжелые фильмы включать – обычно комедии какие-нибудь. Может, иногда драмы и мелодрамы даже. Книги разные читаю тоже: психологию, менеджмент.

– Пара книг, которые за последнее время тебе зашли.

– «Закон победителей» мне понравилась. «Горе от ума» недавно читал (смеется).

– Ты никогда в жизни не боялся перелетов?

– Нет, достаточно спокойно к этому отношусь. Даже во время стрессовых ситуаций. Я же уже ничего не смогу изменить в этот момент – все в руках пилота. Один раз боялся – когда лет 5-6 назад летел на Кипр. Тогда я первый раз садился в открытом море на остров. Вот тогда да – у меня ладошки вспотели, было очень страшно.

– Знаешь хоккеистов, которые боятся летать?

– Да, много ребят есть, но не все любят показывать это. Никита Макеев из «Северстали» прям очень переживает перед полетами. Мы даже иногда его запугивали: «О, там походу крыло у самолета чинят».

Считает, что оборонительный хоккей дает результат. А раз так – зачем от него уходить?

– Одна из главных причин успеха – Леонид Тамбиев. Как познакомился с ним?

– Я слышал про него давно – еще когда в ВХЛ играл, он в тот период там тренировал. Знал, что он достаточно требовательный, дисциплина в команде должна быть на высшем уровне. У меня с этим проблем нет. Бояться нечего, нужно было ехать и показать себя.

– Какую роль в команде он видел для тебя?

– Я только приехал и тут же с места в карьер – сразу играть, даже толком ничего не объяснили. Рассказывали какие-то тактические моменты. Помню, что сразу поставили в третье звено с Женей Грачевым и Файзей (Данилом Файзуллиным – Sports.ru). Вышли и начали играть, а по ходу уже то в четвертом, то в первом, то во втором звене. Везде короче. Оставалось только амплуа, наверное, поменять.

– На пресс-конференциях Тамбиев выглядит как человек с юмором, который при этом может раздать по заслугам. Что преобладает при тренировках?

– Конечно, на тренировках юмору места мало. Как только заходит в раздевалку – с первых слов начинает раскладывать все по полочкам. Если нужно – на кого-то накричит. Бывали такие ситуации, когда мы выходили на тренировки и будто по фану играли. И получали за это. А бывало наоборот, могли проиграть матч, но отыграли хорошо, к команде не было претензий – он не скрывал этого и на юмор переходил. А так больше строгости в нем.

– «Адмирал» – самая оборонительная команда этого сезона. Нападающим скучно играть в такой хоккей?

– Я бы так не сказал, к тому же это давало результат. Зачем уходить от того, что приносит тебе пользу? Мы все это понимали и доверились тренеру. У нас хорошо получается в защите, у нас хороший вратарь – так почему не продолжать играть строго в обороне, а свои шайбы забивать в нужный момент?

– Что требуют тренеры от нападающих в обороне? Как помогаете защитникам?

– Ничего особенного. Где-то помочь, подстраховать, вовремя шайбу из зоны вывести.

– Кто лидер в раздевалке?

– Каждый проявлял себя по-своему. В нужные моменты всегда находились ребята – могли весь сезон ничего не говорить, и вдруг встать и сказать по делу. Конечно, в основном это были ребята постарше, с опытом.

– Ты брал на себя эту роль?

– Да. Редко, но бывало. Я не любитель говорить какие-то громкие слова. Но когда понимал, что у меня идет игра, то старался завести команду. Это в моменте возникало.

– У «Адмирала» были очень мастеровитые иностранцы – Шулак, Криштоф, Червены, Уильямс. Кого можешь выделить как пример для подражания?

– Все они разные. Шуля, например, и по игре, и по очкам был безусловный лидер. И в раздевалке мог по-русски сказать. На тренировках своим примером показывал: «Я работаю, давайте тоже все работайте». Все они молодцы. Тот же Колби (Уильямс – Sports.ru) в зал постоянно ходил дорабатывал, занимался. Многие ребята-иностранцы приходили пораньше, чтобы свои моменты разобрать.

Не велся на провокации Радулова, хотя тот часто донимал

– «Адмирал» обеспечил себе плей-офф за две игры до конца регулярки. В последних матчах уже начали готовиться к первому раунду?

– Нет, просто тем ребятам, кто чаще играл в чемпионате, дали отдохнуть. Особо уже ничего не наработаешь перед плей-офф – старались оттачивать свои сильные стороны. Потом, когда узнали соперника, начали под него готовиться.

– Как тренеры по физподготовке выводили вас на пик формы? Были ли какие-то диеты, рекомендации?

– Игр за 10 до начала плей-офф у нас был какой-то спад. Что-то не получалось, проигрывали в одну-две шайбы. И как раз в преддверии плей-офф поработали в зале более усиленно, подошли готовыми.

– Почему ты пропустил первые игры с Уфой?

– Тренерский штаб так решил. Может, потому что в плей-офф у меня было не так много игр до этого. Смотрел матчи, что-то подмечал для себя. Старался прям внимательно – рассуждал, что и против кого можно попробовать.

– В большинстве матчей «Салават» буквально обстреливал ваши ворота, а вы огрызались на контратаках. Разве это рабочий план?

– Не сказать, что мы зажимались. Все равно Уфа хорошая, мастеровитая команда. У них классные нападающие, большинство. Моментами было непросто. Но старались терпеливо играть, ждать своего шанса.

– Кто был самым опасным игроком у «Салавата» в той серии?

– Думаю, Кадейкин. Да у них все опасные – Шмелев, Хмелевски. Те же молодые пацаны – как возьмут шайбу, как начнут крутить по зоне. А ты бегаешь за ними и смотришь. Дроздов бегает, блин, быстро тоже. Все хорошо играли.

– В решающей игре серии ты забросил одну из шайб – первая для тебя в плей-офф. Есть разница между голами в регулярке и плей-офф в плане ощущений?

– Конечно, я рад был. В моменте порадовался и сразу переключился на матч. Мы повели 2:1 – и играть еще половину. Нужно было довести серию до победы. Через день только осознал, что забил первый гол в плей-офф.

– В какой момент понял, что точно заберете серию?

– Даже мыслей об этом не было – жил от игры к игре.

– Дальше был «Ак Барс», в системе которого ты играл три года. Был какой-то особый настрой на бывшую команду?

– Не было, потому что против «Ак Барса» и за «Северсталь», и за «Адмирал» в регулярке играл. Знал, что команда с хорошими исполнителями, что тренер с большим кубковым опытом. Было интересно и очень хотелось обыграть такую команду.

– Петров, Галиев, Воронков, Лямкин – огромный список тех, с кем ты играл. С кем было приятней всего увидеться перед матчами?

– Во время плей-офф ни с кем особо не виделся. Уже после разговаривали. А так да, с Никитой Лямкиным с детства вместе играли, давно знакомы. С ним и после игры могли поговорить, и на льду перекинуться парой фраз.

– Радулов – главный титан у казанцев. Как готовился к игре против него?

– Он очень эмоциональный, вспыльчивый. Просто знал, что если будет провоцировать, то не вестись. Себя лишний раз не раздражать и его не заводить.

– В ходе серии часто тебя провоцировал?

– Да, бывали моменты. Но я на такое не ведусь. Словами не передать, как он это делал. Не пропустят такое (смеется). Разговаривали с ним, я тоже отвечал – как без этого.

– После 0-2 в Казани Тамбиев говорил, что еще выиграете серию. Ты тоже в одном из интервью сказал, что шансы все перевернуть есть. Зачем нужны такие обещания, что они дают?

– Мне кажется, он просто верил в команду. Старался нас подстегнуть. И я сказал, что шансы есть, потому что они есть – что здесь такого? Игры на Дальнем Востоке специфичные. Мы каждый день летаем и знаем, как готовиться. «Ак Барсу» это было в новинку. Понимали, что если цепляем две игры во Владивостоке, то уже точно туда еще раз возвращаемся. А это тяжелые перелеты. Поэтому были шансы.

– Вы здорово цеплялись, взяли одну игру, затащили вторую в овертайм. Что почувствовал, когда Радулов забил и счет в серии стал 1-3?

– В моменте расстроился, но чего грустить? Надо было ехать и там вырывать победу. Тем более, нам отступать уже некуда было.

– А потом вы еще в Казани один матч забрали. Как? Это ваша сверхмотивация или уже какая-то недооценка от соперника?

– Не думаю, что у «Ак Барса» была какая-то недооценка. У нас все игры были напряженные, и в том матче мы просто были лучше.

– «Адмирал» в серии с «Ак Барсом» пропустил меньше, чем в победной серии с «Салаватом» (11 против 16), но вылетел. И вообще получается, что вас победили вашим же оружием – непробиваемой обороной?

– Да, «Ак Барс» очень системная команда, против которой очень тяжело играть в нападении. Чтобы создать какой-то момент, нужно, чтобы и ты хорошо сыграл, и соперник где-то ошибся. Искали какие-то возможности, ключики, старались зарабатывать удаления. Две хорошие системные команды встретились и показывали плейоффный хоккей.

– Две последние игры во Владивостоке вы проиграли. Почему перестала работать магия домашнего льда?

– Сложно сказать. Думаю, на последний матч «Ак Барс» вышел уже сверхмотивированным и не хотел дома играть еще раз. И мы очень много сил и эмоций отдали в Казани.

Помнит по ЮЧМ Ткачака и Мэттьюса, считает тот турнир провалом

– Ты ездил на ЮЧМ в сборной, состав которой был топовым: Капризов, Гурьянов, Самсонов, Рубцов. Что помнишь о том турнире?

– Нам попалась хорошая группа. В первом матче играли с Америкой. Обычно с ними очень тяжело, но тогда мы впервые за один или два турнира смогли их победить первый раз. Хорошо начали, вышли с первого места на Швейцарию. Но там уже недонастрой, тот факт, что они хозяева. Им это помогло обыграть нас. В том матче мы откровенно плохо играли. Очень обидное поражение. С того турнира запомнил, что соперника недооценивать нельзя.

– С кем из ребят играл в одном звене?

– Вроде с Данилой Квартальновым и Артемом Иванюженковым.

– В составе других сборных тоже было много парней, которые выросли в крепких игроков НХЛ: Денис Мальгин, Юэль Эрикссон Эк, Джек Рословик, Мэттью Ткачак, Трой Терри и даже Остон Мэттьюс. Хоть кого-то помнишь из соперников по игре?

– Да, помню. И защитников помню – тогда приезжал Чарли Макэвой. В «Барысе» играет Джереми Бракко. Он меня тоже помнит. Порой, на игре переглянемся, улыбнемся. Про Мэттьюса уже тогда много говорили, что очень хороший хоккеист. Ткачак отличался своей жесткостью и грубой игрой.

– Вы идеально прошли групповой этап – 4/4 по победам. Но были проблемы в обороне: одни только шведы с американцами по 50+ бросков нанесли. Почему в атаке было все супер, а в защите не очень?

– Сложно сказать, уже много времени прошло. У американцев это особенность хоккея – с краю войти и бросить. Бросок будет не опасный, но он был в створ и пойдет в статистику. А со шведами я даже не помню, как игра складывалась.

– Как готовились к четвертьфиналу со швейцарцами?

– Может и побаивались, но готовились обычно. Помню, что еще повлиял переезд. Те, кто занимает 1-2 места в группах, обычно выступают в четвертьфинале на тех же аренах, где и играли. Мы в групповом этапе играли на одной арене, но так как швейцарцы хозяева и заняли четвертое место, мы все равно поехали к ним на стадион. Ехали полтора часа и это тоже сыграло роль. Помню, что не очень комфортный переезд был, плюс новая арена.

– В том матче на арене присутствовало 2300 болельщиков – на остальных с вашим участием не больше тысячи. Как швейцарцы болели за своих? Тяжело было играть при чужих фанатах?

– Нет. Наоборот, приятно, что люди пришли посмотреть на хоккей. Мы играли на арене, которая вмещала немного. По меркам той арены, где мы играли на групповом этапе – стадион был достаточно полный. Но смотрелось это так, будто людей мало.

– В итоге вы влетели 0:5. Это было шоком?

– Да, конечно. Думаю, в тот день это совокупность факторов. И они сыграли свой лучший матч на турнире, и мы недооценили их, и болельщики им помогли. Все в тот момент было за них. В этом сложность таких турниров и прелесть для подобных команд – нужно выигрывать каждый матч. Не как в плей-офф КХЛ, где до четырех побед. Здесь реально решает мастерство.

Капризов помогал в МХЛ, но не был незаменимым

– В «Кузнецких медведях» ты играл с Кириллом Капризовым. В нем уже были видны задатки топ-хоккеиста?

– Да. Он уже более по взрослому смотрел на игру, иначе проявлял себя. Плюс физически был хорошо развит.

– Его стали привлекать к основе уже после первого полноценного сезона в МХЛ. “Медведям” его не хватало как лидера?

– Не сказал бы. Он возвращался в молодежку в плей-офф, но и без него находились ребята, которые брали на себя роли лидеров. Но, конечно, он заметно усилил игру.

Мне кажется, есть непростой момент, когда тебя спускают из взрослого хоккея в молодежный. Может, где-то ему было тяжело, но и мы, и тренеры понимали, что он может забросить важную шайбу.

– Помнишь дебют в КХЛ? С кем вышел в одной тройке?

– Я, по-моему, даже в первом звене начал. Вышел с Мишей Анисиным и вроде бы с Федей Полищуком. Первый матч был на родной арене – все близкие люди пришли на меня посмотреть. Было очень приятно.

– В последние свои кэхаэловские годы «Кузня» часто задерживала зарплаты игрокам. Насколько все грустно было? Опускались руки, когда по несколько месяцев играли за бесплатно?

– В последний год были задержки, но я бы не сказал, что значительные. Тем более я жил в родном городе. Какой-то обремененности в тот момент не было. Я на себе это не сильно ощущал. Может, на ребятах с семьями и детьми это больше сказывалось.

– С результатами тоже беда: 1:7 – «Югре», 1:9 – СКА, 0:6 – Риге. Как настраивались на следующие игры после таких провалов?

– Начало чемпионата вообще не задалось. Проиграли две игры с крупным счетом, и все по накатанной пошло. Было много матчей, где мы уступали всего в одну шайбу. Рига в том сезоне тоже шла плохо, но с ними у нас почему-то были самые провальные матчи. Про СКА в тот год я промолчу – команда нереального уровня. Я выходил на лед и думал: «Вау, против таких хоккеистов играешь».

– Единственный твой сезон в «Кузне» стал последним для нее в КХЛ. Как воспринял новость об исключении команды?

– Было шоком для меня. Я в тот момент находился на отдыхе. Написали, что команду исключили из лиги, и я вообще не знал, как к этому относиться. Непонимание, что дальше делать.

– В одном из интервью ты двусмысленно сказал: «Из Новокузнецка рано или поздно все уезжают». Что ты имел в виду?

– Если ты начинаешь показывать хорошие результаты, и тебя замечает большой клуб, то хочется сделать шаг вперед для своего развития.

– С годами все чаще появляются слухи о скором возвращении «Югры» и «Кузни» в КХЛ. Оно стоит того?

– Я только за, чтобы «Металлург» играл в лиге. Тем более, для меня это домашняя команда. Там есть люди, которые любят хоккей и хотели бы, чтобы команда выступала среди лучших. Тем более такая богатая воспитанниками хоккейная школа. После ухода из КХЛ у детей и их родителей пропадает мотивация находиться в команде, где меньше перспектив. Все уезжают в ближайшие Новосибирск и Омск.

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; imago sportfotodienst/Global Look Press; VK/hcadmiral; hcadmiral.ru; metallurg-nk.ru